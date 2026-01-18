自由電子報
自由共和國》洪耀南／為何中國模式注定失敗？——推薦《習近平的抉擇與結局》

2026/01/18 05:30

《習近平的抉擇與結局》一書，並非一本追逐新聞熱點的即時評論，而是一部試圖回答更根本問題的政治分析之作。（取自博客來）《習近平的抉擇與結局》一書，並非一本追逐新聞熱點的即時評論，而是一部試圖回答更根本問題的政治分析之作。（取自博客來）

洪耀南／淡江大學外交與國際關係學系助理教授

當中國政治再度回到「定於一尊」、權力高度集中於一人之手，理解習近平，早已不是中國研究者的專利，而是台灣社會必須共同面對的現實課題。

《習近平的抉擇與結局》一書，並非一本追逐新聞熱點的即時評論，而是一部試圖回答更根本問題的政治分析之作：當一個超大型國家，把所有決策風險、經濟壓力與政治責任，全部集中在單一領導人身上，這樣的體制究竟會走向穩定，還是走向全面失控？

在「一人治國」與「軟預算」交會的時代

本書最重要的貢獻，在於它將習近平時代的中國，放回制度與結構的層次來理解，而非僅以個人性格或事件判斷。作者清楚指出，中國正同時陷入三大結構性陷阱：毛澤東陷阱（個人極權復辟）、中等收入陷阱（成長動能枯竭）、修昔底德陷阱（中美戰略對撞）。而這三者並非各自獨立，而是在習近平「一人治國」的治理模式下，彼此放大、相互強化。

尤其值得台灣社會高度警惕的，是書中反覆浮現、卻經常被低估的一個關鍵變數——軟預算體制與隱藏負債。

在中國所謂「社會主義市場經濟」之下，地方政府、國企與金融體系長期運作在「不會真正倒閉」的預期之中。地方債務、城投平台、政策性金融、國企虧損，透過不斷展期、重組與隱性擔保，被系統性地掩蓋。這正是典型的軟預算徵兆：風險不被清算，錯誤不被承認，成本不必負責。

然而，軟預算體制若搭配的是集體領導，尚能以內部協商與權力分散延後危機；一旦遇上一人治國，結果幾乎注定是結構性失敗。

原因在於：當所有重大決策必須向最高領導人負責時，地方政府與官僚體系只剩下「政治正確」而非「經濟理性」。隱藏負債不再是必須被揭露的風險，而成了必須被掩蓋的忠誠測試；財政黑洞不再是治理失誤，而被包裝成「穩增長」「顧大局」的政治任務。最終，整個國家進入一種數據可以造假、問題不能上報、風險只能延後的惡性循環。

《習近平的抉擇與結局》清楚點出：中國當前的「社會主義」徵兆，並非來自資源匱乏，而是來自錯誤永遠不被清算的體制設計。當軟預算遇上一人治國，體制失去了自我修復能力，經濟問題必然政治化，政治錯誤則被不斷放大，直至無法收拾。

也正因如此，本書並未停留在「中國正在出問題」的表層描述，而是進一步提出三種嚴肅而冷靜的結局推演：赫魯雪夫式被清洗、布里茲涅夫式體制僵化、戈巴契夫式結構性崩潰。這不是預言，而是風險評估；不是唱衰，而是對制度邏輯的理性推論。

對台灣讀者而言，這本書的意義不只在於理解中國，更在於理解中國體制失靈如何外溢成台灣的安全壓力。當中國內部以「穩定」之名掩蓋風險，對外行為往往反而更加冒進；而台灣，正是這種內部失序最容易轉化為外部衝突的出口。

在資訊碎片化、標題政治主導公共討論的時代，《習近平的抉擇與結局》提供了一種稀缺的閱讀價值：它讓讀者看懂制度如何失敗，而不是只看見政權何時出事。

這不是一本情緒性的反中之書，而是一部提醒台灣社會：唯有理解威權體制在強人越強軟預算的併發症就會越多，習近平親自部署、親自指揮，親自種下的必敗邏輯，民主社會才能避免誤判風險、錯押未來的關鍵之作。

