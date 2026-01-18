自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》沈鴻裕／從習近平2026新年賀詞 看中國的結構性危機(上)

2026/01/18 05:30

中國國家主席習近平發表二〇二六新年賀詞。（取自直播畫面）中國國家主席習近平發表二〇二六新年賀詞。（取自直播畫面）

沈鴻裕／政治學者

二〇二五年末、二〇二六年初，習近平在新年賀詞與官媒話語體系中，反覆回顧中國完成「十四五」規劃（二〇二一—二〇二五）的歷史性收官成就，並高調宣示邁入「十五五」開局之年的信心與決心。從黨國敘事來看，這是一幅宏大而自信的「大國完成式」圖景。經濟總量達一四〇兆人民幣（下同），科技創新捷報頻傳，人工智慧大模型、晶片自主突破與高端製造、航天、水利、航母與軍工科技齊頭並進，彰顯創新驅動發展的國家戰略已見成效；在外交層面，中國被描繪為國際秩序的重要塑造者，「中國方案」正成為全球治理的關鍵選項。

然而，在這種強國偉大、光榮、正確的自我讚頌敘事中，延續一貫的經濟穩中向好，強調完成既定發展目標。但官方話語與社會現實之間的鴻溝，正迅速擴大中，真正結構性的問題被刻意迴避了。

一、泛空洞成就下的總量敘事

習近平的元旦獻詞及新年首發的《求是》文章，在主體敘事上越發依賴總量意義與象徵性成果。這些他所號稱的成果，本質上像是一次又一次行政動員式下的指標堆疊，僅是一種泛空洞的成就，而非結構性轉型的成功。

首先，經濟總量雖從一三〇兆擴增至一四〇兆，但卻未能真正解決或至少緩解當前中國經濟的三大核心問題：內需疲軟、資本配置扭曲與地方財政枯竭。房地產業作為過去逾二十年來中國經濟成長的重要引擎，如今已陷入長期下行的硬著陸。英國《經濟學人》與多家國際機構預判指出，中國房地產的慢性崩塌可能持續到二〇三〇年；未售房屋高達逾三千萬套，地方政府債務滾雪球化，而有效的房產稅與財政重構始終缺位。

其次，官方數據本身的可信度也正遭遇前所未有的質疑。二〇二五年底《第一財經》揭露部分中國地方政府正透過「買單出口」、空殼公司與財政獎補等方式，製造虛假外貿復甦和繁榮的漂亮數據。這些系統性造假的灰色經濟地帶，不僅扭曲中央決策的成效，也動搖了中國宏觀數據的國際公信力。過去被認為相對可信的出口數據，現已成為領導政治低政績的遮羞布。所謂「十四五」完美收官更只是服務於當前政治敘事和內外宣傳的現實需要。

二、科技自立自強敘事是

國家控制升級

新年賀詞中特別突出了科技自立自強的發展成果。舉凡人工智慧、晶片、航天科技等，都被塑造成中國不斷地突破了美歐的科技封鎖與制裁，邁向高科技領先的新質生產力道路上。然而，問題的本質不在於中國是否能在某些特定AI技術或晶片產業的發展節點上取得突破，而更在於科技發展到底是服務於市場創新與企業活力，或是服膺在政治控制和政權安全之下？

毫無疑問，當前中國科技創新與技術進步正與國家權力高度綁定。人工智慧與大數據被廣泛用於強化監控體系、輿論管控與社會治理的核心一環。而民營科技企業則被全面納入黨國資本主義的全面領導之下，創新自主空間日益收縮。這種國家主導型的舉國創新體制，在短期內或可集中力量和資源辦大事，突破個別技術之瓶頸，甩開西方「卡脖子」，但在中長期將扼殺了真正的創新與創造。

這正是當代中國發展的悖論所在：技術越先進，制度卻越封閉；國家能力越強，社會自主空間卻越小。畢竟科技自立自強若缺乏制度自由與思想開放，最終只能蛻變成更高效的統治工具，而非促進社會進步、公民自我實現的科技賦能。

（待續）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書