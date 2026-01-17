即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》民主友盟比藍白更重視台灣安全
社論》另類「蘇東波」來了！？
新聞線上》國民黨立委不是懶就是笨
社論》誰來定義「漢奸」？
社論》台灣的問題在出現內奸
more
專欄
康埈榮東亞論衡》消失的「無核化」 陷入危機的韓半島及東亞和平
林修民 半導體看天下》避免產生美積電的方法就是 學習周處除「第三害」
林健正專區》台電釋出手中綠電：能源轉型的雙贏策略
胡，怎麼說》鄭麗文的「鄭習會」邪惡紅包
牽拖厝邊》袂曉生／習近平為何不驚慌？
more
社群
沈榮欽國際視野》台美貿易談判比預期更好 川普沒賣台灣
汪浩時間》關稅協議，台美雙贏
黃澎孝練「孝」話》紀念 李登輝總統 冥誕
健康醫療網》甲狀腺異常引發高血脂？中醫四大證型看體質調理方向
名家分享~賴寇蒂》當外交禮儀遇上政治包裝：黃國昌的美國獨角戲
more
投書
自由廣場》對等關稅降至15％ 台美「準同盟經貿」的新階段
自由廣場》台灣迎來亮眼的2026年
自由廣場》名嘴化的黨主席／看她「爆氣」瞎扯 矮化台灣
自由廣場》傲慢的張亞中與「講方言罰錢」的傷口
自由廣場》「台灣模式」談判 成功守護產業發展！
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰高層與高樓層
2026/01/17 05:30
◎ 樂子
高層與高樓層
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書