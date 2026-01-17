自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》傲慢的張亞中與「講方言罰錢」的傷口

2026/01/17 05:30

◎ 李欣芬

立法院藍白對賴總統提彈劾案的公聽會，民進黨立委王義川用台語論述，但開場講不到三十秒，就被孫文學校總校長張亞中打斷，要求他講「國語」，王義川氣得回嗆：「聽不懂就去找翻譯！」

張亞中是德國漢堡大學的哲學博士，在他這位高級知識份子的眼裡，台灣人永遠只能當次等公民？他好似還活在戒嚴時期，竟不准王義川講台語？此事在網上炸鍋，而小學時「講方言罰錢、掛狗牌」的恐怖回憶再次浮上心頭，亦即小時候的傷口，又被掀開來。

父母親皆是台灣人的我，台語是我的母語，自然我也被罰過錢，而且是罰過好多次的一塊錢；要知道那時候一塊錢很大銀的，平常跟爸媽要零用錢時，他們是給五毛錢，可以買五片餅乾的！

然而，除了講一句台語罰一塊錢外，最要不得是脖子上還得掛著紙板（我們戲稱為「狗牌」），上面寫著：「我今天沒說國語！」實在很羞辱人！小學四年級時，我的同桌同學就是因為脖子上被掛上了狗牌，膽小的她就整天不敢走出教室，也就沒去上洗手間，結果下午四點鐘降旗，當大家從座位上站了起來時，她嘩啦啦地洩了滿地，羞愧滿懷，而跟她同桌的我嚇傻了，當時十歲的我心中滿是問號，隱隱覺得大人的世界是不對的；雖然已經過了半個世紀，但是那時的情景依然清晰在目，我想這也是為何上了研究所，當台灣思想萌芽後，我會毅然決然地接受高俊明牧師在一九七七年以台灣基督長老教會總幹事身份所發表的〈人權宣言〉：「使台灣成為一個新而獨立的國家！」

總之，張亞中滿口仁義道德，滿肚子統一思想，他在台灣生活了七十多年，竟聽不懂、不會說台語，自以為是高級的外省人，不肯融入他出生與成長的台灣，這是中國人傲慢的心態問題，也就是台灣人所說的「乞丐趕廟公」，他會被淘汰的！

（作者為台灣教授協會會員）

