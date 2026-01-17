自由廣場》名嘴化的黨主席／看她「爆氣」瞎扯 矮化台灣

◎ 劉哲廷

中國國民黨黨主席鄭麗文談台美貿易協議的方式，不是一個政黨主席在進行政策辯論，而是一名政論名嘴在搶佔話語舞台。她熟練地抓住幾個容易引爆情緒的數字：十五％、五千億美元、四十％產能外移，然後迅速排列成一條敘事線──民進黨無能、台灣被掏空、產業即將滅頂。這條敘事很完整，也很熟悉，因為它從來不是為了說清楚政策，而是為了製造一種「你現在就該生氣」的即時感。

問題在於她刻意避開理應回答的層次。她不討論協議的制度設計，只反覆比較「別人早就談好了」、「我們才換到一樣的條件」。這是極其廉價的政治修辭：把複雜的國際談判壓縮成進度競賽，把不同國家的條件差異抹平成一條起跑線，然後宣布台灣輸了。這種說法聽起來很有氣勢，但實際上什麼都沒有解釋。

她更進一步把半導體產業塑造成被犧牲的「護國神山」，指控政府把家底整批送往美國。然而她沒有回答一個最基本的問題：如果產業外移真的是國安災難，那國民黨過去數十年在全球化浪潮中，是否曾提出任何有效的產業主權框架？

鄭麗文最擅長的，是把「地緣政治壓力」說成一個陰謀式的萬能解釋。彷彿只要提到美國，台灣所有決策就自動失去主體性，只剩下被迫低頭。這種說法迎合了一種自我憐憫的民族心理：我們永遠是被逼的，因此不需要討論選擇本身是否有替代方案。她的論述從不延伸到「那你主張怎麼做」，因為一旦進入具體方案，名嘴式的安全區就會消失。

當一個政黨的領導者用名嘴邏輯治理語言，民主討論就會被拉回最低成本的模式：誰說得快、誰說得狠、誰比較敢把恐懼講到最大聲。她不需要為長期後果負責，只需在鏡頭前維持「我早就看穿一切」的姿態。這種姿態很安全，也很危險，因為它不提供出口，只不斷累積不信任。

台灣真正需要的，從來不是更多這樣的評論，而是一個願意承認現實困境、同時提出可被檢驗主張的反對黨。如果鄭麗文真心認為這份協議傷害台灣，她應該拿出具體的產業保護機制、投資審查標準、或替代的外交經濟路徑，而不是反覆把「跟別人一樣」說成恥辱。

否則，她所扮演的角色，只會越來越清楚──不是制衡權力的人，而是把政治簡化成情緒消費的那一個。當政黨主席甘於成為國民黨版本的黃國昌，輸掉的並不只是一次論述，而是政黨作為治理選項的可能性。

（作者為詩人，自由工作者）

