自由廣場》台灣迎來亮眼的2026年

◎ 方復權

美國總統川普去年發動全球關稅戰，台美對等關稅談判終於底定，和日韓、歐盟平齊，調降至十五％而且不疊加最惠國待遇（MFN），半導體及半導體衍生品等二三二關稅則取最優惠待遇，還是全球首位獲取美方優惠條款的國家。此外，我方同意規劃台灣科技企業自主投資美國二千五百億美元，及最高達二千五百億美元的信用擔保基金。

整體來說，台灣為美國第六大貿易逆差國，在對方「強力要求下」，呈現相當不錯的結果，對傳產來說，絕對是利多。尤其川普日前宣布，對伊朗有貿易來往的國家加徵廿五％關稅，而中國是伊朗最大貿易國，目前美國對中國的整體關稅約在四十七％，若疊加廿五％，關稅將超過七十％，更有利於台灣出口競爭力。

至於未來增加二千五百億美元對美投資，台積電十五日舉行法說會，董事長暨總裁魏哲家透露「AI需求是真的」，還幽默的表示再三確認過這些客戶的財務狀況，直言「他們非常有錢（very rich）」，展現半導體產業的榮景和擴大投資的信心。

從川普政府一開始公布的對台稅率卅二％，第一階段談判先降至廿％，如今對半砍落幕，台灣不僅獲得美方支持，更迎來亮眼的二〇二六年和未來。

唯一的插曲是日前閃電來去美國的民眾黨主席黃國昌，他出國前表示要了解關稅進度，回國後的記者會疑雲滿天，如今對照下真的「雞喙變鴨喙」。

（作者為國際貿易）

