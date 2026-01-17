自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣迎來亮眼的2026年

2026/01/17 05:30

◎ 方復權

美國總統川普去年發動全球關稅戰，台美對等關稅談判終於底定，和日韓、歐盟平齊，調降至十五％而且不疊加最惠國待遇（MFN），半導體及半導體衍生品等二三二關稅則取最優惠待遇，還是全球首位獲取美方優惠條款的國家。此外，我方同意規劃台灣科技企業自主投資美國二千五百億美元，及最高達二千五百億美元的信用擔保基金。

整體來說，台灣為美國第六大貿易逆差國，在對方「強力要求下」，呈現相當不錯的結果，對傳產來說，絕對是利多。尤其川普日前宣布，對伊朗有貿易來往的國家加徵廿五％關稅，而中國是伊朗最大貿易國，目前美國對中國的整體關稅約在四十七％，若疊加廿五％，關稅將超過七十％，更有利於台灣出口競爭力。

至於未來增加二千五百億美元對美投資，台積電十五日舉行法說會，董事長暨總裁魏哲家透露「AI需求是真的」，還幽默的表示再三確認過這些客戶的財務狀況，直言「他們非常有錢（very rich）」，展現半導體產業的榮景和擴大投資的信心。

從川普政府一開始公布的對台稅率卅二％，第一階段談判先降至廿％，如今對半砍落幕，台灣不僅獲得美方支持，更迎來亮眼的二〇二六年和未來。

唯一的插曲是日前閃電來去美國的民眾黨主席黃國昌，他出國前表示要了解關稅進度，回國後的記者會疑雲滿天，如今對照下真的「雞喙變鴨喙」。

（作者為國際貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書