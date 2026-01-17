自由廣場》對等關稅降至15％ 台美「準同盟經貿」的新階段

◎ 蕭錫惠

這不只是一次單純的關稅讓利，而是一場關於台灣被美國視為盟友的制度性確認。

若只看「十五%」這個數字，便低估了台美關稅與投資談判的真正意義；放在當前國際政治經濟結構，這是一場地位之戰，而台灣成功站上了位置。

在全球主要對美貿易逆差國中，台灣不僅成功將對等關稅調降至十五%，還不疊加最惠國稅率，與日韓歐盟齊平，取得「最優惠盟國待遇」。這代表台灣在美國經貿政策中的定位，不再只是被動的供應鏈角色，而是制度上被納入可信任夥伴的行列。

這樣的地位轉換，對台灣產業的影響極為實質。當競爭立足點被拉齊，工具機、手工具等傳統產業，乃至高科技製造，都能在相同規則下與主要盟國競逐市場，而非被差別對待。

更具戰略重量的成果，來自二三二條款的處理。台灣成為全球第一個為半導體及其衍生品爭取到二三二關稅最優惠待遇的國家。在美國高度將半導體政策國安化、政治化的環境中，這幾乎等同於一把制度性的保護傘。它不只降低台灣半導體產業赴美布局的不確定性，更為整個供應鏈提供了可預期的制度安全。

尤其重要的是，美方明確承諾，台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備與零組件，可豁免對等關稅及二三二關稅。這直接影響投資決策的關鍵條件，等同於為台灣高科技產業鋪設了一條可行、可持續的海外擴展路徑。

這次談判的另一個關鍵，在於美方正式接受並認同「台灣模式」。台灣並非以政府大規模直接出資換取政治承諾，而是以企業自主投資為核心，由政府透過信用保證機制支持金融體系，協助業者取得融資。這種設計既尊重市場機制，也維持財政紀律，更避免將產業風險轉嫁為公共財政負擔。

當投資與供應鏈合作被制度化之後，下一步自然上升到戰略層級的整合。此次談判明確確立了台美在人工智慧與高科技供應鏈上的戰略夥伴關係。美國需要可靠的製造能力與去風險化的供應鏈，台灣則需要市場、研發資源與制度安全，雙方的互補性不再只是口頭共識，而是被正式寫進合作架構。

在這樣的脈絡下，賴政府與行政院談判團隊所完成的，不僅是一場技術性經貿談判，而是一次在全球陣營重組過程中的精準站位。

當然，面對美國國內政治光譜的快速流動，以及未來可能出現的政策變數，這張入場券並非一勞永逸的保證書。如何在變局中持續鞏固這得來不易的地位，仍需步步為營。但至關重要的是，透過投資合作備忘錄的簽署，台灣已實質進入一種「準同盟經貿架構」的運作模式。

在供應鏈分流、價值陣營化已成現實的時代，能否被納入核心圈，遠比單一稅率的高低更為關鍵。這一次，台灣不只是談到條件，而是正式被寫進規則。

（作者為自由撰稿人）

