自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》一句「請用國語」國民黨心態沒變過

2026/01/16 05:30

◎ 許慧盈

十五日在立法院的彈劾總統公聽會上，民進黨立委王義川以台語發言，卻遭張亞中插嘴要求「請用國語」。這短短一句話，清楚暴露出兩個問題：第一，他對《國家語言發展法》毫無基本認知；第二，他至今仍停留在中國國民黨自一九四九年敗退來台後，那種高高在上、獨尊華語的統治心態。

依《國家語言發展法》第三條，各固有族群使用之自然語言及台灣手語皆為國家語言，法律上根本不存在唯一的「國語」。第六條更明文保障人民在行政、立法與司法程序中，得使用自己選擇的國家語言。換言之，在立法院以台語發言不僅合法，且是法律所保障的基本權利。張亞中的插話，不只是失禮，也不懂法、完全失當。

許多年輕世代成長於獨尊華語的環境中，未必清楚祖輩曾承受過怎樣的語言壓迫與文化傷害。在中國國民黨來台之前，台語原本是台灣社會跨族群的主要共同語言，是日常生活與公共場域的通行語。然而，在國民黨長期以正規中語的「國語運動」制度性打壓下，台語被系統性邊緣化，如今主要使用人口已降至約三成多。

台語的衰退，從來不是自然淘汰，而是政治手段造成的結果。

台灣要維持與中國互不隸屬，不僅仰賴外交與軍事，更必須在國家認同上扎根。而國家認同，最具體、也最日常的體現，就是語言。

唯有真正破除「獨尊華語」的迷思，讓本土語言重新站回公共空間，台灣社會才能恢復多元、自信與主體性。其中，台語更應再次成為共同語言，讓台灣人重新找回屬於自己的聲音。

（作者為台語政策推動聯盟召集人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書