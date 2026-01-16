自由廣場》一句「請用國語」國民黨心態沒變過

◎ 許慧盈

十五日在立法院的彈劾總統公聽會上，民進黨立委王義川以台語發言，卻遭張亞中插嘴要求「請用國語」。這短短一句話，清楚暴露出兩個問題：第一，他對《國家語言發展法》毫無基本認知；第二，他至今仍停留在中國國民黨自一九四九年敗退來台後，那種高高在上、獨尊華語的統治心態。

依《國家語言發展法》第三條，各固有族群使用之自然語言及台灣手語皆為國家語言，法律上根本不存在唯一的「國語」。第六條更明文保障人民在行政、立法與司法程序中，得使用自己選擇的國家語言。換言之，在立法院以台語發言不僅合法，且是法律所保障的基本權利。張亞中的插話，不只是失禮，也不懂法、完全失當。

許多年輕世代成長於獨尊華語的環境中，未必清楚祖輩曾承受過怎樣的語言壓迫與文化傷害。在中國國民黨來台之前，台語原本是台灣社會跨族群的主要共同語言，是日常生活與公共場域的通行語。然而，在國民黨長期以正規中語的「國語運動」制度性打壓下，台語被系統性邊緣化，如今主要使用人口已降至約三成多。

台語的衰退，從來不是自然淘汰，而是政治手段造成的結果。

台灣要維持與中國互不隸屬，不僅仰賴外交與軍事，更必須在國家認同上扎根。而國家認同，最具體、也最日常的體現，就是語言。

唯有真正破除「獨尊華語」的迷思，讓本土語言重新站回公共空間，台灣社會才能恢復多元、自信與主體性。其中，台語更應再次成為共同語言，讓台灣人重新找回屬於自己的聲音。

（作者為台語政策推動聯盟召集人）

