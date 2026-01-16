即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》民主友盟比藍白更重視台灣安全
社論》另類「蘇東波」來了！？
新聞線上》國民黨立委不是懶就是笨
社論》誰來定義「漢奸」？
社論》台灣的問題在出現內奸
more
專欄
林修民 半導體看天下》避免產生美積電的方法就是 學習周處除「第三害」
林健正專區》台電釋出手中綠電：能源轉型的雙贏策略
胡，怎麼說》鄭麗文的「鄭習會」邪惡紅包
牽拖厝邊》袂曉生／習近平為何不驚慌？
林修民 半導體看天下》了解科技業與中國不可錯過的書：蘋果在中國
more
社群
名家分享~賴寇蒂》當外交禮儀遇上政治包裝：黃國昌的美國獨角戲
名家分享~王臻明》「北歐猛虎」的覺醒 率先派兵進駐格陵蘭
矢板明夫觀點》高市早苗解散國會 挺台、親中路線之爭
黃澎孝練「孝」話》是「三堂會審」？還是「特別聽證會」？黃國昌不敢說的美國態度
法操》【法操小教室】北市路倒男竟是「活死人」，何謂死亡宣告？如何撤銷？
more
投書
自由廣場》駁「犧牲台積電」的錯誤論述 ／全球佈局 台灣應有戰略自信
自由廣場》黃國昌 「演很大」 AIT狠打臉
自由廣場》喊「拿下格陵蘭」 談川普戰略企圖
自由廣場》「冒頭解散國會」 高市的3理由5要因
自由廣場》漫畫：民主的日常
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫：民主的日常
2026/01/16 05:30
◎ Tainan黑名
漫畫：民主的日常
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書