自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「冒頭解散國會」 高市的3理由5要因

2026/01/16 05:30

◎ 王輝生

日本各大報頭版昨大幅報導高市首相將於廿三日的通常國會，於開議之初「冒頭解散」眾議院，最快在二月八日投票，從解散到投票僅十六天，將創戰後最短紀錄。自民黨鈴木俊一幹事簡述解散的三大理由︰自民—維新的連立、負責任的積極財政及安全保障政策。

雖引發在野黨「政治空白」的質疑，然就當前政局及高市而言，解散國會不只是戰術選項，而是無可迴避的戰略抉擇，其要因不外有五。

一，朝小野大，有志難伸︰高市內閣雖在眾議院透過黨派運作勉力過半，但參議院仍屬少數執政，諸法案屢受在野黨掣肘。若不透過改選取得多數，只能在妥協中空轉，既難回應民意，也難以改革。

二，民調高騰，打鐵趁熱︰高市內閣支持率穩居七成，年輕族群更近九成支持高市。民主政治的正當性來自民意授權，既已取得人民的高度信任，主動訴諸選民爭取更多支持，理直氣壯。

三，建功立業，樹立班底︰高市並非長袖善舞型政客，在男性主導、派閥林立的自民黨文化中，顯得孤立清峻。若不為自民黨開疆闢土拓展票源，恐難服眾。解散改選，正是她建立理念相近班底、將政治主張制度化的關鍵一步。

四，台灣有事，訴之民意︰高市在國會答辯攸關「台灣有事」的事實陳述，引發中共無止盡的文攻武嚇及親中在野黨的質疑…民主日本除訴之民意別無選擇，這是凝聚全民共識的過程。

五，聯手美國，領導亞太︰高市明確強化日美同盟，並被視為能與川普政府形成默契的不二人選。穩固國會多數，方能在台海和平、印太戰略上發揮領導力，這不僅攸關日美同盟，也牽動台灣安全。

日本首相上任後冒頭解散國會不乏先例。與其讓政權在掣肘中消耗，不如交由選民裁決。高市若選擇「開議即解散」，不是製造不安，而是為日本、也為亞太，爭取更清楚的方向。

＊作者注「冒頭解散國會」：國會一開議即解散。

（作者為京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書