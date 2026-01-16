自由廣場》「冒頭解散國會」 高市的3理由5要因

◎ 王輝生

日本各大報頭版昨大幅報導高市首相將於廿三日的通常國會，於開議之初「冒頭解散」眾議院，最快在二月八日投票，從解散到投票僅十六天，將創戰後最短紀錄。自民黨鈴木俊一幹事簡述解散的三大理由︰自民—維新的連立、負責任的積極財政及安全保障政策。

雖引發在野黨「政治空白」的質疑，然就當前政局及高市而言，解散國會不只是戰術選項，而是無可迴避的戰略抉擇，其要因不外有五。

請繼續往下閱讀...

一，朝小野大，有志難伸︰高市內閣雖在眾議院透過黨派運作勉力過半，但參議院仍屬少數執政，諸法案屢受在野黨掣肘。若不透過改選取得多數，只能在妥協中空轉，既難回應民意，也難以改革。

二，民調高騰，打鐵趁熱︰高市內閣支持率穩居七成，年輕族群更近九成支持高市。民主政治的正當性來自民意授權，既已取得人民的高度信任，主動訴諸選民爭取更多支持，理直氣壯。

三，建功立業，樹立班底︰高市並非長袖善舞型政客，在男性主導、派閥林立的自民黨文化中，顯得孤立清峻。若不為自民黨開疆闢土拓展票源，恐難服眾。解散改選，正是她建立理念相近班底、將政治主張制度化的關鍵一步。

四，台灣有事，訴之民意︰高市在國會答辯攸關「台灣有事」的事實陳述，引發中共無止盡的文攻武嚇及親中在野黨的質疑…民主日本除訴之民意別無選擇，這是凝聚全民共識的過程。

五，聯手美國，領導亞太︰高市明確強化日美同盟，並被視為能與川普政府形成默契的不二人選。穩固國會多數，方能在台海和平、印太戰略上發揮領導力，這不僅攸關日美同盟，也牽動台灣安全。

日本首相上任後冒頭解散國會不乏先例。與其讓政權在掣肘中消耗，不如交由選民裁決。高市若選擇「開議即解散」，不是製造不安，而是為日本、也為亞太，爭取更清楚的方向。

＊作者注「冒頭解散國會」：國會一開議即解散。

（作者為京都大學醫學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法