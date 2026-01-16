自由廣場》喊「拿下格陵蘭」 談川普戰略企圖

◎ 廖明輝

川普發文，稱「北約應叫丹麥立刻把他們趕出去！」還諷格陵蘭的防衛力量「只有兩輛狗拉雪橇」，暗示唯有美國才能有效掌控這塊戰略要地。他轉發美媒《Just the News》報導，更直指中俄正對北極、特別是格陵蘭展開軍事滲透。借分析美國、丹麥國安與情報單位的報告，我們或可理解川普對這座極寒島嶼如此執著。

格陵蘭，全島人口僅約五．七萬，約比屏東潮州鎮人口五．四萬略多。但卻擁有台灣六十倍大的土地面積。常年冰封，零下四十五度是常態。如此酷寒極地，為何成為國際強權競逐核心？關鍵就在於地理位置與戰略價值。位於大西洋通往北極門戶、北美與歐洲之間的軍事與通訊樞紐，格陵蘭就是連接全球北半球的「地緣中樞」。美國在格陵蘭西北部經營數十年的「皮圖菲克太空基地」，早已是監測俄羅斯飛彈與追蹤衛星的重要前線。若中俄勢力插旗，勢必撼動美國在北半球的預警與防禦體系。

請繼續往下閱讀...

丹麥國防情報局（DDIS）最近發布評估報告，示警俄中對格陵蘭島的軍事野心並正在擴張。報告揭露中俄透過潛艦、破冰船與空中巡邏等方式，加強在北極活動，並鎖定格陵蘭為未來對抗北約戰略跳板。俄國已於周邊部署潛艦與軍機，且將格陵蘭—冰島—英國的缺口視為關鍵戰時通道。中國則透過研究船、破冰船與聯合演訓，尋求在冰層下運作潛艦能力。北約歐洲盟軍最高統帥格林克維奇日前也揭露中俄在北極意圖蒐集軍事情報。

然而，川普的激烈言論不僅引來格陵蘭總理尼爾森的斷然拒絕。歐洲多國亦聯合聲明，強調其未來應由人民與丹麥共同決定。格陵蘭五大政黨也罕見聯合表態，要求美國停止「輕蔑對待我們國家的態度」。對這個人口稀少、自治意識高漲的地區而言，外來強權政治壓力無疑會引發強烈國族反彈。但川普所主張的「購島論」並非憑空而來，川普政府就曾認真考慮以經濟或外交手段取得格陵蘭主權，如今再拋此說法，既是延續其一貫地緣戰略主張，也是對現行北約應對北極安全挑戰不力的批評。他直言「如果美國不掌控格陵蘭，那麼俄中就會拿下」。

綜上，格陵蘭之爭已不只是美國與丹麥之間的外交衝突，更是美中俄三強在極地展開戰略競逐縮影。川普喊出「拿下格陵蘭」背後，是對北極未來局勢高度警覺的戰略表達，格陵蘭正從全球邊陲，走向地緣核心。台灣作為海洋島國與戰略要地，也當借鏡。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法