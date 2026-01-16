自由電子報
自由廣場》黃國昌 「演很大」 AIT狠打臉

2026/01/16 05:30

◎ 葉昱呈

民眾黨主席黃國昌甫自華府返台，即高調宣稱「更加堅定反對」行政院一．二五兆元國防特別預算，甚至暗示美方私下認同其「實際只需三千億」說法，企圖藉美國背書為其加分。然而，美國在台協會（AIT）迅速公開重申支持賴總統提出的完整預算，等同直接打臉黃國昌，也揭穿其政治算計與法律論述的漏洞。

依《憲法》與《預算法》，國家預算編製權專屬行政院，立法院僅能審議、刪減或凍結，並無「自編完整預算」的憲法授權。黃國昌擬提出的特別條例草案，實質涉及預算總額、財源與支出配置，赤裸裸侵犯行政權核心，踩踏憲法紅線。若立法院能隨意自編預算，行政責任與憲政秩序將徹底瓦解，這不是理論推演，而是現實危機！

更諷刺的是，黃高喊「程序正義」，卻刻意忽略特別預算的法制基礎。該預算依《預算法》第八十三條第一款「國防緊急設施」編列，涵蓋不對稱戰力建構、指揮管制、AI偵監、在地生產及非紅供應鏈等關鍵防衛項目，絕非他粗暴簡化成「對美軍購清單」，將跨年度、專業性極高的整體防衛規劃壓縮為單一數字，本質上是對公共討論的扭曲與誤導。

AIT公開澄清後，正好戳破黃國昌政治操作的荒謬，美國不可能為台灣內部違憲行為背書，國防不是政治人物的表演舞台，預算更不能成為政治表演的道具。當自詡法律專業的黃國昌踐踏憲政分際、扭曲盟友立場，只為營造「自己比政府更懂國防」的假象，真正受傷的不只是台灣的國際信譽，更是民主憲政最脆弱的誠信底線。

（作者為公務員）

