自由廣場》駁「犧牲台積電」的錯誤論述 ／全球佈局 台灣應有戰略自信

《紐時》報導台美關稅可能降至十五％的消息，近日台媒社論出現「犧牲台積電、換取五％關稅」的論調，並冠以「賣台」。此說不僅忽略當前地緣政治與供應鏈重組的現實，更將企業的全球佈局誤讀成資產出走，把戰略升級簡化為情緒定罪。

「矽盾」的核心意義在於「不可或缺」，而非鎖國獨佔。在川普「美國優先」政策下，台積電赴美是主動鞏固龍頭地位的投資：藉由貼近終端市場與關鍵客戶，不僅能降低地緣風險，更在商務層面達成台美利益的實質綁定。在波濤洶湧的國際競合下，真正的國家安全不是原地不動，而是讓盟友在科技與產業鏈上對台灣產生結構性依賴；只要研發核心與關鍵人才根留台灣，擴張即是實力延伸，絕非資產外流。

另有論者質疑，僅靠五％的關稅空間，無法抵銷台積電投資抽離台灣的損失，認為是掏空台灣。這種觀點忽略了：在國際貿易壁壘森嚴的今日，縮小與日韓等競爭者的關稅差距，就是為台灣長期競爭力守住生命線。台灣經濟的骨幹不只有台積電，更有無數支撐百萬生計的傳產與中小企業；這些產業對關稅成本極度敏感且議價能力較弱，五％的成本優化對產業而言攸關生死。 將制度性突破污名化為「拿台積電交換」，是窄化了國家安全與經濟韌性的偏頗敘事。

批評者擔憂：當台積電在美產能增加，台灣將失去受保護價值。這是低估了「台灣管理基因」的價值。台積電赴美是將台灣最強的「聚落管理基因」植入全球供應鏈的核心。將帶動台灣的設備、材料與工程服務進入國際，形成共生的外溢體系。當台灣成功從「代工工廠」轉型為全球供應鏈的「大腦與中樞」時，我們的安全就不再受限於晶片在哪裡生產，而在於全球產業邏輯已與台灣生命交織。這種大腦化的深度綁定，才是最穩固的護國神盾。

最後，評論祭出「賣台」指控只是把國家戰略降格為政黨鬥爭。在全球秩序重組的關鍵時刻，我們需要的不是退縮後的安全感，而是跨出邊界的影響力。政府的職責，在於平衡強權壓力與長期利潤，為整體產業爭取對等的競爭場域。支持台灣產業從「製造重心」蛻變為「邏輯中樞」，是我們應有的戰略自信。與其將全球佈局污名化，不如正視這場壯闊的實力延伸；畢竟，護國神山的未來不在於圍牆的高度，而在於它與世界鏈結的深度。

（作者從事國外業務）

