社論》民主友盟比藍白更重視台灣安全

藍白兩黨立委本週再度於立法院第八次封殺攸關提升不對稱戰力的一．二五兆元「國防特別條例草案」，口口聲聲支持國防，實際卻連最基本啟動審議程序都悍然阻擋。不僅如此，今年度中央政府總預算同樣遭到卡關，縱然民意高度反彈，藍白只願放行少數預算，為德不卒，被譏審預算如同「自助餐挑食」。外界最大質疑是，具時間緊迫的重要預算被晾在一旁，在野卻集中火力遂行政治鬥爭。本週三、四原可在各委員會審法案或預算，卻改開彈劾賴清德總統的全院委員會，藉機羞辱國家元首，謾罵賴總統獨裁，是「罪大惡極」、「袁世凱上身」。然而，在野能大鳴大放、肆意攻訐，本身即是台灣民主的證明。另外，國民黨黨魁極盡心思鋪排未來與真正獨裁者、中共總書記習近平見面。外界抨擊，阻擋國防，是其赴中政治獻禮。

藍白政爭以犧牲國防安全為代價，不僅與民主友盟背道而馳，美國也已看不下去而出手。自去年十一月國民黨新黨魁就任後，美國在台協會（AIT）接連公開與在野政治人物的會晤資訊，從黨主席鄭麗文、前主席朱立倫、立法院長韓國瑜及副院長江啟臣、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜到台北市長蔣萬安。AIT處長谷立言會晤蔣，官方臉書開宗明義指出兩人「討論如何加強美台在安全、商業及人際交流等方面的合作」。安全第一，市政其次。AIT副處長梁凱雯則與國民黨副主席李乾龍、張榮恭會晤，重申美國支持台灣強化防衛能力。AIT透過社群媒體發布會晤照片，傳遞清晰政治訊號。賴總統上週因此表示，感謝谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，非常期待「努力沒有白費」。台灣在野黨無視國防急迫性，美台官方正分進合擊，積極鞏固並捍衛台海安全。

美國除與國民黨要角溝通，本週也安排民眾黨主席赴華府。短短一天，白宮國安會、國務院及防衛事務官員與其會面。參與其中的華府人士透露，此行源於黃曾向美方表示，為了「支持」包括國防特別預算在內的重要防衛投資，希望在「展現態度」前，能有在美國實地了解觀察的過程，以利後續處理。基於此脈絡，美方才願意積極規劃。然而黃週三返台後立即「挾美自重」宣稱：「反對的決心沒有軟化，只有更強烈」。白營並刻意操作「看到美國國務院聲明才知道軍購內容」、「美方也對賴政府疑惑」，誤導成黃的態度是由美方接受或授意。然而，AIT當天即回應：「對賴清德總統所提出的新台幣一兆二千五百億元國防特別預算表示歡迎」。顯示台美官方高度共識，形同對黃國昌重重打臉。

美國政府上月宣布一一一億美元對台軍售案，部分項目涵蓋在此次國防特別預算中。我們尚未通過預算，美方即已同意出售，情況罕見，也說明兩岸軍力失衡日益擴大，美國對建構台灣防衛能量有高度急迫感。結果，藍白卻以各種無端理由拖延阻撓。有在野黨魁轉向紅統想先赴中，另有在野黨揆想去美國。美方密切關注台灣政治動態，對在野陣營說明，也細膩做出區隔，希望部分在野政黨在攸關國家生存的關鍵安全議題，莫受「立場傾向北京的政黨或人士左右」。如今，美國與日本年度國防預算皆創史上新高，其他印太民主國家也增加軍費因應局勢，因為威脅正來自中國。首當其衝的台灣，強化國防實力已是「刻不容緩」要務，美國也因之出手，敦促朝野一致對外，不要成為中共解放軍最可能突破的安全缺口。

中國去年底再度發動圍台軍演，美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、立陶宛、澳洲、紐西蘭、加拿大、南韓、菲律賓及印度等國家皆強調台海和平穩定的重要性。民主友盟聚焦挺台，但我國立法院卻因在野阻撓，連一篇譴責中共軍演的朝野共同聲明都難產，並繼續擋下國防特別預算，向國際傳遞錯誤訊號。藍白正事不做，發動彈劾總統，理由包括讓台積電變成「美積電」及行政院長不副署法案。然而台積電股價創高，正體現台美經貿戰略安全緊密連結的正確性；此外，在野既認定閣揆失職，顯見彈劾對象錯誤，反映不敢倒閣的政治現實。藍白猛打「憲政假球」，打算一路亂下去，無非遮掩與轉移弱化台灣防衛實力的真實意圖。如今美方直接找在野黨溝通，國際友盟比國內在野更重視我國安全，理應對台灣忠誠的反對黨，卻對中國更加忠誠，正是最大荒謬與悲哀。

