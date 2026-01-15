自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別把我們最後的依靠也搶走

2026/01/15 05:30

◎ 劉曉

我們不是專家也不是既得利益者，只是一個家裡有長期重病、失能，日子必須靠外籍看護幫忙的普通家庭。最近聽到衛福部打算開放外籍護佐進入醫院急性病房，甚至可能與家庭照護端共用看護人力來源，我們心裡只有一個感覺：害怕。這種害怕不是情緒性的，而是非常現實的恐懼。請一位外籍看護，從來不是點餐、使眼色那麼簡單。高價的仲介費、冗長等待期、語言不通的撞牆期、照顧方式的適應期、文化差異的磨合期。

為了讓家人跟自己能活著，忍著不當照護的痛苦、無法溝通的挫折，常常全家身心俱疲。如果有幸撐過磨合期，甚至願意每三年續約不換人，才能算遇到一個「語言總算聽得懂一點、也願意照顧重症病人」的看護。而這樣的人，本來就不多。現在如果醫院一開放，肯定比我們一般小家庭能提供更穩定的工時、更好的福利，我們只剩外籍看護被挖腳的擔憂與恐懼。看護人力被抽空，重症家庭只能重新聘僱，或是根本撐不下去。這不是補照護人力，而是把風險轉嫁給最沒有選擇權的家庭。

更令人不安的是，竟有醫生表示語言問題可以靠手機翻譯、眼神與手勢溝通解決。對真正每天在照護現場的人來說，這種說法幾乎是脫離現實。光是身體哪裡不舒服、藥該不該調整、情緒是否異常，沒有語言就很難說清楚。這在家裡都已經很危險了，放進病情瞬息萬變、醫療指示高度複雜的急性病房，風險只會更高。我們也想問，政府不是一直說要減輕護理人員負擔嗎？語言能力不足的人進入醫療現場，誰來教？誰來盯？誰來翻譯？最後承擔壓力的，恐怕還是第一線護理師與陪病家屬。一旦發生醫療糾紛或照護疏失，誰來承擔後果？

我們不是反對改善醫療人力，也非不體諒醫院的困境，但請不要用搶走家庭最後依靠的方式來補洞，不要把語言問題說得那麼輕，更不要讓「眼神溝通」變成醫療安全的賭注。

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書