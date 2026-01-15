自由廣場》別把我們最後的依靠也搶走

◎ 劉曉

我們不是專家也不是既得利益者，只是一個家裡有長期重病、失能，日子必須靠外籍看護幫忙的普通家庭。最近聽到衛福部打算開放外籍護佐進入醫院急性病房，甚至可能與家庭照護端共用看護人力來源，我們心裡只有一個感覺：害怕。這種害怕不是情緒性的，而是非常現實的恐懼。請一位外籍看護，從來不是點餐、使眼色那麼簡單。高價的仲介費、冗長等待期、語言不通的撞牆期、照顧方式的適應期、文化差異的磨合期。

為了讓家人跟自己能活著，忍著不當照護的痛苦、無法溝通的挫折，常常全家身心俱疲。如果有幸撐過磨合期，甚至願意每三年續約不換人，才能算遇到一個「語言總算聽得懂一點、也願意照顧重症病人」的看護。而這樣的人，本來就不多。現在如果醫院一開放，肯定比我們一般小家庭能提供更穩定的工時、更好的福利，我們只剩外籍看護被挖腳的擔憂與恐懼。看護人力被抽空，重症家庭只能重新聘僱，或是根本撐不下去。這不是補照護人力，而是把風險轉嫁給最沒有選擇權的家庭。

請繼續往下閱讀...

更令人不安的是，竟有醫生表示語言問題可以靠手機翻譯、眼神與手勢溝通解決。對真正每天在照護現場的人來說，這種說法幾乎是脫離現實。光是身體哪裡不舒服、藥該不該調整、情緒是否異常，沒有語言就很難說清楚。這在家裡都已經很危險了，放進病情瞬息萬變、醫療指示高度複雜的急性病房，風險只會更高。我們也想問，政府不是一直說要減輕護理人員負擔嗎？語言能力不足的人進入醫療現場，誰來教？誰來盯？誰來翻譯？最後承擔壓力的，恐怕還是第一線護理師與陪病家屬。一旦發生醫療糾紛或照護疏失，誰來承擔後果？

我們不是反對改善醫療人力，也非不體諒醫院的困境，但請不要用搶走家庭最後依靠的方式來補洞，不要把語言問題說得那麼輕，更不要讓「眼神溝通」變成醫療安全的賭注。

（作者從事自由業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法