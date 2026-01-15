自由電子報
自由廣場》我們正用「無證教師」撐住整個教育體系？

2026/01/15 05:30

◎ 墨客

近年來，全台中小學正快速陷入結構性的教師荒，而這場危機已不再只是偏鄉問題，連雙北這類人口密集、資源相對充足的都會區，也開始出現「招不到老師」的異常現象。有學校從第一招、第二招一路招到第三招，資格一再放寬，甚至只要具備大學學歷即可進校任教，卻仍然連續招考數十次都補不齊人力。

數據揭露的不是短期缺口，而是制度崩塌的警訊。根據教育統計，一一〇學年度全台國中小無證代理教師為八二一〇人，一一二學年度已攀升至一一二九三人，短短三年增加超過三千人。尤其國小無證代理教師比例從卅七．六％暴衝至五十六．四％，也就是說，現在有超過一半的代理教師並未受過完整師資專業訓練。無證教師在國小教師總數中的占比，也從六‧一八％上升至九‧三八％。我們必須正視，這不是「年輕人不想當老師」，而是「制度正在逼走老師」。

近年教師流失的關鍵因素，早已不是單純的薪資問題，而是行政爆量、親師衝突頻繁、校園濫訴風氣盛行，讓教學專業被侵蝕為高風險工作。教師不但要教書，還要應付大量行政填報、溝通申訴、情緒勞動與責任風險，一旦發生糾紛，往往先被檢討的正是第一線教師。在這樣的環境下，原本受過完整師培訓練、具備證照的老師選擇離開；正在師培體系修業的學生，也開始重新評估是否投入教職，形成結構性流失。

然而，制度給出的解方，卻是「一路放寬門檻」。真正該處理的，不是「怎麼找更多沒有證的老師」，而是：為什麼有證的老師不願意留下？為什麼正在培育的老師不敢進來？

現階段要止血，必須全面檢討行政工作與責任轉嫁機制，將非教學核心的行政與應付性文書移出教師工作範疇，建立專責行政人力與法定責任分工制度，讓教師回到教學專業。此外，對濫訴、惡意投訴與不當施壓建立過濾與懲處機制，提供教師法律後盾與心理支持，讓校園不再是高風險職場。

教師荒不是「沒人想教書」，而是制度正在告訴專業者：你不值得被留下。

這，才是真正該被修補的破洞。

（作者是現職國中教師）

