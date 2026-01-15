即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》另類「蘇東波」來了！？
新聞線上》國民黨立委不是懶就是笨
社論》誰來定義「漢奸」？
社論》台灣的問題在出現內奸
社論》民主對抗獨裁 國民黨逆向行駛
more
專欄
林健正專區》台電釋出手中綠電：能源轉型的雙贏策略
胡，怎麼說》鄭麗文的「鄭習會」邪惡紅包
牽拖厝邊》袂曉生／習近平為何不驚慌？
林修民 半導體看天下》了解科技業與中國不可錯過的書：蘋果在中國
林健正專區》沙崙科學城應是「低碳典範」而非電廠預定地：論台電轉型的關鍵一步
more
社群
黑熊學院》無人機常見謠言，你被騙到了嗎？
許美華頻道》柯文哲講「台積電變美積電」？ 當笑話就好
一個律師的筆記本》「異見藝術家」大轉彎 談艾未未的「褒中貶德」
廣場精選》少子化 台灣未來20年大挑戰！
美台觀測站》台美關稅協議近乎完成？台股要繼續衝天了
more
投書
自由廣場》空防戰力提昇後 看空軍機堡老舊問題
自由廣場》政府如何防範中國用詞造成的認知偏誤?
自由廣場》伊朗該看清中共的斷尾外交
自由廣場》彈劾若成情緒出口 才是真正憲政危機
自由廣場》漫畫︰賴對了
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰賴對了
2026/01/15 05:30
◎ 樂子
賴對了
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書