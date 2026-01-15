自由廣場》彈劾若成情緒出口 才是真正憲政危機

◎ 堅守環境永續公務員身份的瑞爸爸

藍白立法院黨團召開公聽會，討論彈劾賴清德總統，並有學者以「無恥」、「無賴」、「錯誤政策比貪污更可怕」等重話指責總統，不免令人錯愕。彈劾本是憲政體制中最嚴肅的究責機制，如今卻被大量情緒語言與政治不滿填塞，反而讓人懷疑，這究竟是在監督權力，還是在消耗憲政精神。

細看所謂「十大惡行」，多數內容並非具體違憲事證，而是對政策方向、政治風格，乃至人事任命的價值判斷。不同意改革，可以辯論；不滿施政，可以監督；但若一概貼上「違憲亂政」標籤，卻缺乏清楚的憲法條文與法理論證，彈劾便淪為政治宣洩，而非制度工具。

更耐人尋味的是，爭議核心其實指向行政院長是否副署法案，然而藍白卻跳過憲法明定、最直接的倒閣途徑，轉而高舉彈劾總統的大旗。若真認為行政院長應負政治責任，倒閣才是合憲且負責的作法；不敢倒閣，卻訴諸彈劾，真實動機更讓人質疑。

賴總統以「不貪不取」回應彈劾，並非否認政策應受檢驗，而是提醒民主政治的一個基本原則：政策的成敗，應交由制度運作與選舉檢驗，而非以道德羞辱與語言暴力取代理性審議。將政治不滿無限上綱為彈劾理由，才是真正危險的先例。

憲政的價值，在於制衡權力，也在於節制情緒。當彈劾成為政治對抗的延長線，而非最後防線，受傷的已非某一位總統，而是整個民主制度。

（作者是公務員）

