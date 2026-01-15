自由廣場》伊朗該看清中共的斷尾外交

◎ 郭索

近月伊朗爆發的大規模抗議浪潮，使德黑蘭政權陷入自二〇一九年以來最嚴峻的內外困境：通膨高漲、能源出口受限、國際制裁重啟，而社會怒火正全面蔓延。在這樣的脆弱時刻，伊朗原以為中國這位所謂「全天候夥伴」能出手相助，卻再一次體會到北京外交的冷酷現實，中共從未把任何國家視為「盟友」，只有可以利用、可以切割的「籌碼」。

當華府宣佈對與伊朗貿易往來的國家徵收廿五％關稅後，北京的反應顯得異常謹慎。中國外交部僅以一紙冷淡聲明呼籲「維護穩定」，並否認與伊朗存在「同盟關係」，這等於在國際輿論場中劃清界線，先行保護自身經貿利益。此舉正是中共一貫的「斷尾外交」：當風險升高，便迅速割捨夥伴，以免牽連自身。這種做法在敘利亞內戰、緬甸政變到俄烏戰爭中皆屢見不鮮，北京總是高談「不干涉內政」與「主權尊重」，實際上卻是計算利益、隨時撤離。

對德黑蘭而言，這樣的現實或許刺痛，但也具啟示性：中共所謂的「戰略夥伴關係」，從來都只是策略性的臨時同盟，而非政治上的互信或經濟上的共擔。北京不會為他國承擔制裁風險，更不會為伊朗的街頭動盪付出代價。當局若仍沉迷於「東方支持」的幻象，只會在一次次危機中換得更深的孤立。

真正的教訓在於：中共早就明言「世界上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」。伊朗如今深陷動亂，不妨也該認清這場「無盟世界」的真相，北京只會在有利時附和，失利時轉身。對那些仍把中國視為戰略庇護者的國家而言，這或許是最具警示意味的借鏡。

（作者是自由評論者）

