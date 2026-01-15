自由廣場》政府如何防範中國用詞造成的認知偏誤?

◎ 劉威良

民進黨祕書長徐國勇日前在「和平繁榮．民主永續二〇二六新生代國家戰略人才培力營」營隊中指出，「台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。」這話說得振振有詞，但如何落實在日常生活中？不知道執政黨可有具體可行的政策，可以對應？

台灣與中國目前是使用相同語言的國家，中國要打認知戰，要滲透根本不用吹灰之力，他們只要把要散布的假消息，從簡體改為繁體，並用人工智慧把中國用詞取代成台灣用詞，身在台灣的我們又如何判斷真假？文法一樣，只是用詞不同，這樣的取代動作對人工智慧時代的認知作戰來說，輕而易舉，無須專業知識也能做到。

請繼續往下閱讀...

假設開戰以後，中國製造假消息要我們前線將領士兵馬上投降，說台灣最高三軍統帥也就是時任總統要士兵將領即刻投降，我們完全相信中文的軍官，如何判斷是真消息還是假消息？難道只要是繁體中文的訊息，都該被相信？無論我們的戰備有多強，敵人只要打贏認知戰，就等於分化並摧毀了防禦的信心，就等於不戰而降。

個人非常支持徐國勇的認清中文用詞，否則會讓我們打輸認知戰，但光用這一招絕對不夠切實。現在我們已經看到台灣重要選舉，假消息介入影響選舉結果，這已經是眾所周知的事。個人想問的是，如果台灣繼續單一使用中國人所用的中文，我們就只能坐以待斃，因為中國的中文與台灣的中文用AI改成對方的語詞來散布，實在太容易了。

個人驚訝的是，台灣政府一直看不到台灣多元族群母語的認知戰略優勢。台灣官方現在就應如同加拿大等多語國家，除使用常用的單一語言以外，更應附加台語或各地方母語釋放正確消息，作為確認並澄清消息的來源工具。也就是說母語不僅是文化，也不僅是振興問題，母語在與同為中文的敵對中國來說，絕對更應該被政府與軍方作為打贏認知戰的最佳防衛語言。如果各地母語無法通用，那用七十％仍有人懂得的通用語台語作為防備認知戰的第二共同用語，為打贏認知戰做好最精確的準備。

如此一來，中國要放假消息的成本更高，過去被打壓的母語，更可在現代的認知保衛戰中作為防禦台灣的先鋒部隊。尼采說，「說苦的人沒有悲觀的權利」。台灣人受中國亂放假消息，受敵對國家逼迫打認知戰之苦，我們有悲觀的權利嗎？

（作者是德國台灣協會前會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法