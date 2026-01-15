自由廣場》空防戰力提昇後 看空軍機堡老舊問題

◎ 宋磊

近年來，空防戰力已大幅提昇，不但將原有的F-16A/B性能提升至F-16V，並再度向美方採購六十六架全新的F-16V戰機，客觀來說，在空軍機隊持續升級、優化的同時，全台六個戰機聯隊中，確實多數基地面臨「機堡」待更新的課題，本文嘗試從「戰機強化機堡（Hardened Aircraft Shelter, HAS）」的角度，分析其對現代戰機的意義。

首先，機堡的用途在於「防禦及抗炸」。不諱言，早期解放軍空軍、飛彈對我威脅相對微小，當時空軍機堡仍能維護戰機安全，但進入廿一世紀後，解放軍在傳統彈道／巡弋飛彈的威力越來越大，各式精準炸彈的精確度越來越高，正對我空軍基地的機堡構成嚴重威脅，因此強化機堡的防禦能力應成為下一波的建軍重點。

請繼續往下閱讀...

第二，全台空軍基地皆維持全天候待命狀態。待命機、人員在指定的時間進入待命室工作，待獲得緊急起飛的指令後，飛行員必須在五到六分鐘內升空並執行警戒驅離任務，故未來軍方欲強化機堡的性能時，若考慮到成本和預算壓力，待命機所使用的機堡則可暫不更新。

第三，平時多數沒有擔任警戒的戰機，應將戰機放置在具備可動防爆門功能的「戰機強化機堡」，當戰況發生時，基地跑道、機堡將成為首波攻擊對象；為維繫空軍有生戰力，適度針對現有老舊的機堡進行性能提升，不但能保護到機堡內的戰機，由於現代衛星照相技術的解析度越來越高，解放軍能以「斜射照相衛星（Off-Nadir Imaging）」針對機堡內部陰影變化進行拍攝，以判斷是否停有戰機，若加裝活動鋼板，將能讓對手增加判讀情報的時間成本。

第四，在想定的台海衝突中，當解放軍以彈道飛彈對我軍攻擊時，縱使機堡內的戰機未遭全毀的命運，但如果無法抵擋來自飛彈在附近爆炸所產生的碎片與震波，同樣會對戰機構成嚴重傷害，這時機堡若已升級則能提高戰機的「生存率」。

放眼望去，美國駐韓美軍群山基地同樣設有戰機強化機堡，當戰機獲令起飛時，戰機在機堡內能完成「關門滑行／起動程序」的動作，畢竟機動防爆門開啟的時間約一分鐘，足以讓現代戰機完成開車動作，在解放軍「察打一體」及精準炸彈的打擊能力越來越強的當下，強化機堡的功能有絕對助益。

機堡老舊是不爭的事實，也無須責怪軍方高層，畢竟上世紀因受限於軍武科技，當時解放軍的實力確實無法對我基地構成威脅，簡易的機堡已能達到安全維護目的，但隨著共軍威脅增加，採購戰機的同時也應強化機堡的性能，才能將寶貴的戰機進行保存，以發揮其最大戰力。

（作者是淡江大學戰略所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法