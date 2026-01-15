新聞線上》國民黨立委不是懶就是笨

記者陳杉榮

國民黨立委在立法院拒審中央政府總預算，到底是無能問政懶惰成性？還是笨到不知抓癢？傅崐萁和羅智強一再拿賴政府不幫軍警消加薪作為阻擋總預算的藉口，明眼人都看出，國民黨根本是「耍賴」。憲法規定，審查預算是立法院的職責，把總預算案擋在門外不審，到頭來便宜了行政機關，不僅未幫人民看緊荷包，也是避戰畏戰的「政治懦夫」。

高明的政治家和代議士，追求權力制衡，勇敢挑戰對手。曾是傑出的國會議員康寧祥、陳水扁、盧修一等人，過去對於國民黨政府編列的預算和法案，只要咬定目標，必然追擊交鋒論辯，真理越辯越明，也為人民看緊荷包，國民黨官員未必贊成他們的政治立場，但不能不肯定他們的認真和堅持。可惜的是，幾十年來國會得來不易的議事典範，毀在傅崐萁和黃國昌手中。

民進黨五十一席立委是少數黨，藍白兩黨共有六十二席，可以在各項議案審查過程，追根究柢，遵守議事規則，痛快的監督政府。無奈具壓倒性多數的藍白，竟然不行「仁道」，反而藉勢藉端遂行「霸道」。

從「國會擴權法案」封殺民進黨立委發言，到選罷法鎖住會議室大門不讓綠委進入，以及無數次的「逕付二讀」，幾十位去年才進入立法院的新科立委，連預算書都看不懂，連表決內容都不清楚，就糊里糊塗的跟著傅崐萁一起蠻橫地葬送國會和他們自己的未來。

去年審查總預算案，黃國昌和傅崐萁把「委員會中心主義」直接丟在群賢樓的垃圾桶，院會審議時胡搞瞎搞，通過一個刪減數超過預算編列數的烏龍三讀案，立法院的幕僚不願冒著偽造文書的風險，送出一份沒有刪減數確定金額的「總預算審查報告」。經行政立法兩院協商，行政院提出八七八億元的「中央政府總預算追加預算案」，立法院三讀刪減五十九億元，才解決這場總預算審查的世紀荒謬劇。

如今國民黨又來了，而且變本加厲，利用程序委員會多數，拒審總預算。若說這是比武擂台，藍白拒絕民進黨登台比武，卻號稱自己天下無敵，實在可笑。也如一場戰役，守在城內的藍白不敢登城應戰，卻說自己打贏了這場仗一樣荒唐。依照預算法第五十四條規定，立法院不能如期審竣總預算，除新興計畫外，其他項目行政部門都可「覈實動支」。面對立法院的怠惰，各行政機關其實是暗爽在心裏，既不用報告又不用備詢，預算還是可以動支，新興計畫則可透過地方等各界壓力轉嫁解套。藍白拒審總預算，不是在監督，其實是在變相護航！

