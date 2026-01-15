社論》另類「蘇東波」來了！？

習近平操之過急，中共內部「棄習保黨」甚囂塵上。而川普是個變數、異數，他的美國優先、MAGA，跟著他的個性走，會不會無心插柳，迎來另類「蘇東波」，為後冷戰、脫全球化作出結論？（路透資料照）

馬杜羅遭美軍活逮，中國被打一記耳光，但認知戰同時出征。「今日委內瑞拉，明日台灣？」成為新的主題曲。習近平想的，卻可能跟小粉紅大不相同。馬杜羅「落馬」，習近平直覺思考，更可能是光速聯想到：傳說中的政敵，難道不會到中南海擒賊先擒王？以及，如果台灣出現反美領導人，川普是否也可以輕而易舉將之推上直升機？更不用說，駐韓美軍兩三萬人，如果李在明想「另投明主」，川普更有「就地正法」的即戰力？

一月三日以來，中共高層的心境，應該是震撼後、未回魂。中國外交部發言人，面對各種提問，不是問A答B，便是裝聾作啞。連馬杜羅被擒前兩個小時接見的中國特使團，外交部也無法確認他們的下落。首席戰狼，最為尷尬，從去年十一月初，高市在眾議院之「台灣有事」論述，引發中共外交大暴走卻自討沒趣，如今又對委內瑞拉變局毫無警覺，而本人出訪索馬利亞臨時喊停，各方訊息不明似有隱情。看來，清洗之風，很快也要吹進外交圈了。這也難怪，外交小戰狼，驚惶之色取代了殺氣騰騰。

敘利亞，尼泊爾，委內瑞拉，伊朗，近年掌權者都是習近平的好朋友。但這些好朋友，與習近平握手不久，相繼都出事了。其中，委內瑞拉的馬杜羅，斥資引進中製軍備，包括反匿蹤雷達為核心的防空網、兩棲突擊車、步兵戰車、多管火箭系統等，本以為可以高枕無憂。不料，三兩下，馬杜羅就被美軍手到擒來，何其反諷九三閱兵高調展示的先進武裝原來不堪一擊！伊朗，則在去年底示威升溫，從貨幣里亞爾大幅貶值，向上延燒到直指政府、反對神權專制，政權能否維繫，正在考驗之中。更不要說，美軍「擒首」馬杜羅行動之快狠準，相形之下，不到一週前的圍台軍演，不啻童子軍的大露營。

敘、尼、委、伊，失敗盟友，遠在天邊。但他們的外牆磁磚剝落，正在預言中共大國華廈的崩塌。中國經濟由盛而衰，西方國家去風險化，外資水冷鴨先知，世界工廠、市場榮景不再。而內外宣、大撒幣堆砌的國防外交陣容，貌似我武唯揚、萬邦來朝，實踐檢驗便露出紙老虎真面目。然而，習近平元旦講話，依舊粉飾太平地「說好中國的故事」、「說中國的好故事」，令相反體感的中國人民背脊一涼。習近平的帝王夢，令改革開放四十餘年的樂觀就此打住，無數家庭的安居樂業夢想成為奢侈品。

盛世衰落，挫折感總是由敏感的被統治階層折射到遲鈍的統治階層。美軍突襲擒獲馬杜羅夫婦，據「華盛頓郵報」報導，川普與魯比歐皆明確表示，古巴共產政權垮台不僅可能是推翻馬杜羅政權所帶來的附帶效果，更是目標之一。川普：沒有馬杜羅及委內瑞拉的石油供應，古巴看起來已經無以為繼了。魯比歐：美國或許願意助力哈瓦那政權崩潰的進程。豈止古巴？委內瑞拉這一局，一石不只兩鳥！

有位叛逃美國的前古巴情報官員稱：人民可以挨餓，但鎮壓機器必須享有特權，一旦政權失去所有經濟能力，任何體系都無法支撐。同樣的道理，不妨拿來類比中共黨政幹部，當「姓黨」不再是特權的同義詞且有被肅貪的高風險，他們還會死心塌地「姓黨」嗎？這不僅是習近平的挑戰，同時也是習近平的黨內對手的挑戰。於是，來到一個美國智庫開始的議題：後中共時代的中國。「新中國」可能誕生嗎？如何使「新中國」呱呱落地？答案，只有中國人民可以提供。

文革結束之後，鄧小平有改革開放，新世代有河殤願景。一場六四屠殺，中共軍隊鎮壓中國人，二十世紀的「蘇東波」未在中國實現。進入本世紀，〇八憲章、維權運動、白紙革命，中國人民的想像並未停止。挑戰在於，中共的數位極權主義，遠超過歐威爾的「一九八四」。但習近平操之過急，中共內部「棄習保黨」甚囂塵上。而川普是個變數、異數，他的美國優先、MAGA，跟著他的個性走，會不會無心插柳，迎來另類「蘇東波」，為後冷戰、脫全球化作出結論？

上個世紀的「蘇東波」，之後產生了民主反覆，形成今日世界的總體面貌。到了這個世紀，不盡相同的原因，又令人感受到另類「蘇東波」起風了。這一波，會蕩漾到哪裡？猶如上一波，是個未知數。開春幾日，二〇二六年的大戲，序幕已經拉開，主題已經上場，只是劇本不能偷看。可以確定的是，期待新歷史的人認為「這是光明的季節」，當然，眷戀舊特權的人認為「這是黑暗的季節」。

