社論》誰來定義「漢奸」？

中國共產黨這個權／利集團，才是不折不扣的「漢奸」。（路透資料照）

石平，歸化日本，當選參議員。余茂春，歸化美國，曾任國務卿首席中國問題專家、顧問。他們告別了「物理的祖國」，航向「精神的祖國」，遠離野蠻世界的野蠻，在文明世界推進文明，北京官宣為「漢奸」。北京的定義，果真是定論？當然不然！此事反而引人沉思，到底誰來定義「漢奸」？

北京官宣的「漢奸」，似乎只是不符少數集團的利益。更直白地說，係指拒當中國共產黨哈巴狗。所以，凡不服務於中國共產黨政治正確、不支持「台灣與大陸同屬一中」、不承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，那些民族敗類、宵小之徒，皆屬「漢奸」。這裡面，核心中的核心，不是「中華」或「漢」，而是中國共產黨這個權／利集團。一句話，「不姓黨」就是「漢奸」。現在，國民黨、新黨、統促黨等「姓黨」了，於是跟著獵巫「漢奸」。

而究其實，「非中華」的馬克思列寧主義，才是中國共產黨建黨、建國的理論基礎。國際主義，世界革命，哪有「中華」容身之地？文化大革命，批孔揚秦，破四舊，已經給了答案。蔣介石在台灣推動「中華文化復興運動」，就是跟毛澤東的「去中國化」打對台戲。所以說，「共匪」口中的「漢奸」，名不正，言不順。

亂扣「漢奸」帽子，深層目的，其實很反諷，即，把「漢奸」的帽子送給別人，更想達到的是讓大家停止思考：原來，中國共產黨這個權／利集團，才是不折不扣的「漢奸」。而頭號「漢奸」，正是毛澤東本人。一九四九建政後，毛澤東多次感謝日本訪客：「侵略當然不好，但不能單看這壞的一面，另一面日本幫了我們中國的大忙。假如日本不占領大半個中國，中國人民不會覺醒起來。在這一點上，我們要感謝日本皇軍。」

毛澤東所言，絕非統戰語言或客套話，而是歷史真相。延安時期，史達林的聯絡員弗拉基米洛夫，便在「延安日記」白紙黑字記錄：「中共領導把國民黨看作是主要敵人，並不是為了向侵略者展開武裝鬥爭。」「到前線去跑一趟，使我確信中共領導並不想打日本人；他們把戰爭看成是建立自己根據地的良好時機。」可見，感謝日本皇軍侵略中國，毛澤東所流露的內心世界無非是：中國人民受苦受難有其正面價值，因為結果把中國共產黨推上天安門開國大典。這豈不等於說，八國聯軍、日本皇軍功大於過，百姓受苦也無所謂，終極有利於中國共產黨，就是正面價值。從「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」的角度回顧，這樣的毛澤東、中共集團，會比較像「領導抗戰」或「漢奸國賊」？

「漢奸」基因，至今遺傳在中國共產黨。於是，它非得收回一千一百平方公里的香港、佔領不屬於中國之三．六萬平方公里的台灣不可。然而，清代以來被沙俄／蘇聯／俄羅斯佔領的近六百萬平方公里「故土」，中國共產黨卻正式承認、大方贈送給「北極熊」。一九九一，蘇聯解體前半年，江澤民與戈巴契夫簽署「中蘇關於國界東段的協定」，除了少數地段尚待協商，承認清代以來的不平等條約。當時，「在最重要問題上，仍然需要小平同志掌舵。」二〇〇一，江澤民與普廷在莫斯科，簽署「中俄睦鄰友好合作條約」，互相放棄對於彼方的任何領土要求。二〇〇四，再簽署「中俄邊界東段補充協定」，解決剩下的邊界爭議。二〇二一，習近平與普廷視訊會晤發表聯合聲明，有效期二十年的「中俄睦鄰友好合作條約」延長期效。近六百萬平方公里的「故土」，就這樣慷慨贈送出去，卻吶喊一定要「收復」台灣，後者不是像極了前者的遮羞布？如此這般，毛、鄧、江、習比起石平、余茂春，誰更符合中國人民眼中的「漢奸」？

不僅是有虧「民族大義」，改革開放以來的中共有力者，以權謀私中飽私囊，越貪腐越反貪腐，財產、家人往海外送，「愛國是工作，赴美是生活」，宛如「司馬南」的粉絲，還好意思罵人「漢奸」！習近平，反貪腐力度前所未有，但他的家族藏寶圖，近來也圖窮匕現了。更不要說，聳人聽聞的「國有器官」。凡此算不算「新時代漢奸」？不同時空背景，「漢奸」的定義可能微調，且由炎黃子孫來定義！近年，北京政治氣氛詭譎，假使，哪天出現百年未有之變局，中國共產黨被人民認定是「漢奸集團」，台灣的「我們都是中國人」則集「漢奸」、「台奸」於一身，那就真是拍案驚奇了。

