自由廣場》﹙林保華專欄﹚習近平假擋輝達 黃仁勳破美人計

輝達的先進晶片H200將售給中國似乎已成定局，儘管還有不少雜音。照黃仁勳的說法，最快第一季就能實現。而習近平拒絕輝達晶片的態度也沒有變，但是民企已大量向輝達訂貨，據稱達兩百萬塊。黃仁勳也很有信心表示只要看訂單就可以知道禁令的無效。

在黨領導一切的國家，民營企業可以忽視獨裁者的禁令而不受到懲罰，那就知道這個禁令是假的。即使習近平聲稱輝達晶片有後門，民企可以用，但是國企尤其軍工企業不能用；然而當其他行業因為更換了演算力，業務大為成長，唯獨國企與軍工在原地踏步，這可能嗎？習近平難道不知道民主國家，政府是無法命令民企在晶片中開後門，然後交給政府掌控。

中國要拆解研究這些晶片與設備，並且建立起一套供應鏈，是要花費相當時日，那時美國科技又往前邁進了一步。然而中國得到先進晶片，馬上用在軍工設備與網路滲透，卻是可以立即做到，這對美國國家安全的威脅可以忽視嗎？當然，要完全禁止相當困難，慣於雞鳴狗盜的中共，自有辦法走私，其中新加坡就是中繼站。李光耀之後，大批中國人移居新加坡，人口結構的變化，自然也會影響到商業結構。

如果再看中國對黃仁勳施加美人計，情況就更清楚了。美國媒體透露，黃仁勳來台灣後，身邊出現一個名叫「黃樂」的女人。她是輝達在東南亞最大的合作夥伴之一──Megaspeed的CEO。但是查不出她的具體資料，單名、背景神秘多為中國人無疑。報導提到，Megaspeed從一家中國遊戲公司拆分出來後在不到三年內，一躍成為東南亞最大的輝達買家。從二〇二三年成立至去年十一月，進口價值至少四十六億美元的輝達設備，涵蓋十三‧六萬顆GPU，超過一半是Blackwell系列晶片。

《今周刊》在去年十月刊出《紐約時報》的詳細報導。二〇二四年六月一個夜晚，黃仁勳在台北一家俯瞰全城的酒吧與公司幾位主要亞洲客戶相聚。坐在黃仁勳身旁的女性就是黃樂。在黃仁勳到來前，黃樂就表示她可以隨時叫他過來。果然不久，黃仁勳與助手就來了；然而他本來就打算過來。顯然黃樂要表達的是她與黃仁勳有特殊關係。離開時兩人同時起身，但黃仁勳帶著助手離去。此後黃仁勳在宴請客戶時，黃樂又與他同框。據報後來就沒有再見到她。

紐時派了多名記者通過企業登記資訊追蹤Megaspeed到馬來西亞的一處數據中心和一家購物中心、新加坡的一間近乎空置的辦公室，以及吉隆坡郊外一間破舊的店面。看來黃樂是瞞住背後的中國金主而中飽私囊。黃仁勳後來再來台灣，兩次與太太一起來，還有一次子女也來，看來就是不給黃樂有可趁之機和避免引來閒言閒語，美人計因此破功。

如果中國政府為輝達晶片不惜使用美人計，習近平阻擋輝達不是更加虛偽？

（作者林保華為資深時事評論員）

