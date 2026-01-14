自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》外交假議題 僑務真方法

2026/01/14 05:30

◎ 王文勝

外交部長林佳龍日前表示，四一五億的外交預算被卡住，台灣的許多外交佈局會受到影響，當然，國民黨絕對會故意扯後腿，讓台灣的外交無法擴展出去。然而，筆者不得不批評，現階段台灣外交是假議題，台灣必須以目標導向為首要考量，不能每次都只說持續努力，因為這種模式從李登輝至今已持續卅年，可說是毫無進展。

主要原因，就是我們缺乏主動與戰略，要不要跟台灣建交FTA、駐軍，是川普跟美國國會說了算，換言之，就連有準官方外交的台美關係尚且如此，其他國家只會更不樂觀。

四一五億的一半給僑委會，實際達成的效益應該都比正規外交還要好，台灣雖然國際地位低，但在海外僑社眼中，中華民國的能見度反而較高，相比美、日、韓等國複雜的外交考量，那些在美國不論懸掛哪種旗幟的同鄉會和僑社，不是靠向台灣，就是靠向中國，台灣的話語權自然變高。

僑委會可以透過願意前往美國的中式、台式餐飲企業，當成白手套運作，拉攏策反掛五星旗的同鄉會幫我們影響共和黨、策動中華民國派幫我們在美國進行反共示威，比方包圍中國駐紐約、洛杉磯總領事館。若連這些親共僑社、同鄉會都策反不了，還要跟川普，甚至是范斯、魯比歐談台美建交，那無異於越級打怪，絕對辦不到。

之所以仰賴中式、台式餐飲企業，是因為有文化識別度；那些親共的僑社、同鄉會現在也期望可以接觸共和黨，台灣甚至不必策反他們掛中華民國國旗，利用他們的統戰資源，一旦幫我們接觸搞不定的川普與共和黨MAGA，對中國傷害性大、侮辱性更強。

這種方法還有一個好處：在美國向右轉的趨勢下，這些親共僑社也想積極統戰共和黨，兩年多後若民主黨再度執政，台灣誰也不得罪，因為我們沒有出現特別押寶誰的問題。這會比現行外交採用投書、刊登廣告講故事、國會交流、智庫二軌，甚至辦演唱會還要來的更實際且有進展。

此外，這些餐飲企業接觸、遊說、策反，就需要聘用中文、歷史、哲學系畢業生來組成遊說與文化交流部門，透過文化交流打入他們內部，進行拉攏和情報蒐集。

（作者目前在印度金德爾大學念博士班）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書