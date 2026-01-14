自由廣場》外交假議題 僑務真方法

◎ 王文勝

外交部長林佳龍日前表示，四一五億的外交預算被卡住，台灣的許多外交佈局會受到影響，當然，國民黨絕對會故意扯後腿，讓台灣的外交無法擴展出去。然而，筆者不得不批評，現階段台灣外交是假議題，台灣必須以目標導向為首要考量，不能每次都只說持續努力，因為這種模式從李登輝至今已持續卅年，可說是毫無進展。

主要原因，就是我們缺乏主動與戰略，要不要跟台灣建交FTA、駐軍，是川普跟美國國會說了算，換言之，就連有準官方外交的台美關係尚且如此，其他國家只會更不樂觀。

四一五億的一半給僑委會，實際達成的效益應該都比正規外交還要好，台灣雖然國際地位低，但在海外僑社眼中，中華民國的能見度反而較高，相比美、日、韓等國複雜的外交考量，那些在美國不論懸掛哪種旗幟的同鄉會和僑社，不是靠向台灣，就是靠向中國，台灣的話語權自然變高。

僑委會可以透過願意前往美國的中式、台式餐飲企業，當成白手套運作，拉攏策反掛五星旗的同鄉會幫我們影響共和黨、策動中華民國派幫我們在美國進行反共示威，比方包圍中國駐紐約、洛杉磯總領事館。若連這些親共僑社、同鄉會都策反不了，還要跟川普，甚至是范斯、魯比歐談台美建交，那無異於越級打怪，絕對辦不到。

之所以仰賴中式、台式餐飲企業，是因為有文化識別度；那些親共的僑社、同鄉會現在也期望可以接觸共和黨，台灣甚至不必策反他們掛中華民國國旗，利用他們的統戰資源，一旦幫我們接觸搞不定的川普與共和黨MAGA，對中國傷害性大、侮辱性更強。

這種方法還有一個好處：在美國向右轉的趨勢下，這些親共僑社也想積極統戰共和黨，兩年多後若民主黨再度執政，台灣誰也不得罪，因為我們沒有出現特別押寶誰的問題。這會比現行外交採用投書、刊登廣告講故事、國會交流、智庫二軌，甚至辦演唱會還要來的更實際且有進展。

此外，這些餐飲企業接觸、遊說、策反，就需要聘用中文、歷史、哲學系畢業生來組成遊說與文化交流部門，透過文化交流打入他們內部，進行拉攏和情報蒐集。

（作者目前在印度金德爾大學念博士班）

