自由廣場》逼近貧窮線的員警加班費

2026/01/14 05:30

◎ 王翔正

立法院最近三讀通過《外送員權益保障及外送平臺管理法》，明定外送員每筆訂單報酬並設有每單最低保障四十五元，且不得低於外送服務期間換算為最低時薪一‧二五倍，若以今年最低時薪一九六元計算，時薪保障下限為二四五元，而隨著今年基本工資月薪調漲與外送員權益修法，社群也掀起對「員警加班費」的廣大討論。

物價節節高升，公務員薪資快追不上生活成本，加上每逢治安交通事件頻傳，警政單位必須著手打詐肅竊、交通執法專案，時常在深夜、假日時段頂著危險加班，以保護人民，員警疲勞積累，不啻風險提高，但相關福利卻未跟著調升。警察工作內容並不輕鬆，民眾一遇麻煩事多求助警察，真實工作條件比想像中辛苦，如今基層警察加班費，竟比最低時薪還低。

目前員警超勤津貼計算方式為按月支薪俸、專業加給、主管加給三項總和，除以二四〇為每小時支給標準，若以剛畢業的基層員警，因未含主管加給，時薪一八二元，已低於最低時薪一九六元，更不如外送員的保障時薪。

可能會有人問說，員警不是每月超勤加班費上限已提高至一萬九，但此項警政福利，實際上猶如懸在眼前的紅蘿蔔，看得到卻吃不到。起因雖為調整超勤加班費上限，有助於激勵士氣，然而對於剛入職的警員來說，加班時薪偏低，提升加班費上限極為無感，若要申請到上限，必須要每月加班一〇四小時（每天加班上限四小時），導致加班時數多實領卻不多，成為貨真價實的血汗勞工。

不可諱言，少子化、經濟產業景氣波動、民間就業市場變化等因素，擔任警消早已不再是首選，也導致警專今年錄取率飆新高，但也讓人憂心往後警察素質低落。為體恤基層員警及提高青年報考意願，建議政府適度調升員警加班時薪，才能讓員警獲得實質回饋。

（作者是文字工作者）

