自由廣場》營養午餐之戰 是剝削者的冷血嘲諷

2026/01/14 05:30

◎ 呂維胤

最近因營養午餐免費政策，引發台北議員參選人質疑台南市「自籌財源比例下降」，甚至指控財政惡化，這種說法看似援引數據，實則忽略制度背景，誤導社會大眾。

自籌財源「比例」下降，並不等於財政管理失當。地方政府若積極爭取中央建設、擴大公共投資、推動治水防災、交通工程與社會福利，整體預算規模自然放大，在分母增加的情況下，比例下降本就是制度下的必然結果，審計報告僅針對稅制與財政策略提出建議，卻被片段擷取、放大解讀為「財政不佳」，這並非理性公共討論。

更根本的問題在於：舊版財劃法下，台北市多年來即可年年分得高額統籌分配款；在藍白主導修訂的新法中，再大幅增加約四百六十三億元，總額高達一千一百六十億元，資源進一步向北集中，結構性不公平不減反增；南部縣市長期承擔產業發展成本，工廠設在南部、污染留在南部，基礎建設與防災支出也由南部負擔，稅收卻高度回流北部，當部分城市因制度優勢而財政寬裕，卻反過來以單一比例指標批評資源相對有限的城市，實屬本末倒置。

矛盾的是，國民黨一邊要求地方政府調降房屋稅、削弱自有財源，一邊又拿自籌比例下降作為政治攻擊，這樣的雙重標準，無助於改善地方財政，營養午餐免費政策，正好照出財政分配的不合理現況，若不正視財劃制度的結構性失衡，只用片段數據帶風向，不僅無助公共政策討論，更難以回應地方真正的需求，卻是一種「剝奪者」對「被剝奪者」的冷血嘲笑！

（作者是成大政治經濟學研究所博士生）

