自由廣場》一頓午餐成為照妖鏡 台北與新北的差異

◎ 林美玲

台北市長蔣萬安日前倉促拋出「免費營養午餐」政策，旋即引發各縣市是否跟進的連鎖效應，也讓全台陷入一場荒謬的「營養午餐之亂」，但真正耐人尋味的是：同屬雙北生活圈、且為同黨的新北市長侯友宜，卻因經費來源遲遲無法拍板，這樣的對比凸顯了整體財政結構與制度公平性的嚴肅課題。

更重要的是，這個公共議題卻被部分民代與候選人刻意簡化成「要不要照顧孩子」、「不跟進就是二等公民」等情緒勒索，企圖掩蓋長久以來的南北資源不公，把制度帶來的問題轉嫁給地方政府，讓理性討論無從展開。

這場「營養午餐之亂」真正該被正視的，至少有兩個被長期掩蓋的核心問題。

第一，是《財政收支劃分法》長年造成的結構性不公平。

不論新舊版財劃法，雙北始終是最大受益者。資源集中，政策自然「輕而易舉」；資源有限，治理只能「步步為營」。當北部可以輕鬆拋出全面免費的政策宣示，南部卻必須反覆計算財政紀律與永續承擔。這背後的關鍵，從來不在地方政府「是否願意照顧孩子」，而在制度根本沒有給每一個縣市「公平的財政條件」。

第二，現任者是否因尋求連任拋出福利政策，拿人民納稅錢政策買票。

尋求連任的台北市長蔣萬安拋出免費營養午餐政策，在政策宣布當下，連整體經費規模與穩定財源都說不清楚。當「政策先於規劃，口號先於制度」，這究竟是為了孩子，還是為了選票，並不難判斷。

同樣資源條件相對優渥的新北市，因侯友宜市長沒有連任壓力，反而選擇審慎評估長期財務可行性。一頓午餐，成為照妖鏡，照見台北與新北的差異及其背後的動機。「誰選擇用孩子包裝政治動機，掩蓋制度不公？」「誰為城市整體發展、財政永續審慎考量？」

遺憾的是，社會輿論被引導去比較「哪個縣市跟進免費、哪個不跟」，卻不追問：「為什麼台北市可以輕鬆拋出福利政策？」「此時福利大放送的背後動機是什麼？」「真正的『負責任』是什麼？」

免費營養午餐政策，早已非單純的教育或社福議題，而是一面政治照妖鏡，照見的不是「誰比較愛孩子」，而是誰選擇用孩子包裝政治動機。若藍白強勢通過的新版財劃法不改變，若政治人物持續迴避財政結構改革，那麼今天是「營養午餐之亂」，明天還會有下一場「XX之亂」，真正被犧牲的，是公共政策的品質與人民整體福祉。

（作者是國中退休老師）

