社論》台灣的問題在出現內奸

美國三日突襲委內瑞拉，逮捕馬杜羅總統，移送紐約受審。事件震驚全球，餘波盪漾。美國情報機構縝密規劃部署，美軍不同軍種協調整合，系統運作環環緊扣，乃能完美達成任務。由於中國近年多方脅迫我國，不少人關切中國是否東施效顰，對台灣採取類似的突襲與「斬首」行動。

大致說來，國際專家學者普遍認為，中國雖野心勃勃，耀武揚威，其軍方要做好這種精準打擊，力仍遠有未逮。相對的，我國有完善的雷達與防空系統，發展強大的情報、監視和偵察能力，以「萬鈞計劃」結合憲兵、特戰部隊，延伸至資安防護；國防部，國安部門也有反斬首因應方案。且有如譚慎格十一日在本報「星期專論」所指出，美國特種部隊教官至少從川普總統第一任期起，就一直培訓台灣的元首衛戌部隊。

同時，川普七日接受《紐約時報》專訪，表明台灣與委國不能類比，中國不會以斬首行動控制台灣，侵略台灣會讓他「很不高興」，重申他相信習近平「不會在我擔任總統時動手」。另外，國際間也普遍認為，台灣是民主國家，不是馬杜羅集權體制，縱使發生斬首情況，政府仍可延續有效運作。無論如何，突襲與斬首仍為中國動武的可能選項，從委國事件記取戰略教訓，料敵從寬，禦敵從嚴，確實演練有效應變反制，建立堅實的政府延續機制，仍須遇事警惕，未雨綢繆。

委國事件在台灣還引發另一種議論，即若干反美親中名嘴對大局論斷失準，預言槓龜，招致訕笑，被稱「十一傻」。綜觀這些言論，有的反美疑美，如：美國不敢打、打了必敗、美國不敢登陸、頂多長期騷擾、美國戰力早就不能跟上一世紀比；有的為中國吹噓，如：中國武器贏過美國、中國不會棄委國於不顧、中美對決美國必大敗、中國給的應急讓福特號惴惴不安、華為手機美國竊聽不到很安全；還有的為馬杜羅張目，如：馬杜羅不是省油的燈、委國雷達飛彈很厲害、地面部隊二十萬、打游擊對美國很麻煩。奇言怪論，不一而足。

如此論斷，如果只為搏取聲量而放言高論，稱其為傻，或屬一時誤判；但回顧這幫人等以往言行，堪稱居心叵測。果然，據國安單位追查，中國近期利用委國事件為對台灣訊息操弄主題，去年十月即已開始，其網媒製造的爭議訊息，最短僅需五個半小時便經由敘述洗白，轉為台灣特定名嘴、政論節目的討論主題及析論內容。同時，這一認知作戰手法，不僅經由名嘴做「在地化」傳播，分裂台灣社會，還常偽裝為台灣論點，誤導中國人民及國際社會對台灣準確認知。

上述「紅色訊息鏈」隨著認知作戰日熾而積極運作，如今宣傳解放軍何其神勇、時間不在台灣這邊、賴清德獨裁倚美謀獨、出賣台積電等親中反美疑軍打賴論調，充斥於政媒及名嘴之間，這就凸顯台灣最大的問題，在出現了內部奸人。

與認知作戰相提並論的，是中國透過第五縱隊滲透顛覆我國內部，有識之士大為警覺。曾任職美國國防部的台裔胡振東就此強調，據戰略分析與兵推，解放軍全面佔領台灣的機率微乎其微，北京真正的勝算，取決於台灣社會是否被第五縱隊的失敗主義擊垮；它戰前製造混亂、破壞關鍵基礎設施，戰時擾亂國軍防衛。從而，防禦第五縱隊是每一位台灣公民的責任。學者李忠憲指第五縱隊潛伏在國家體制內，系統性為敵對勢力創造有利條件，經由體制內拖延、防衛失效、削弱軍備、瓦解民心，形同替敵軍開門。

立委沈伯洋也認為第五縱隊是問題，但難認定，應以風險高低來看，風險高的要控管，例如立委。事實上，有如國人所見，去年四月傅崐萁率藍營立委上北京，會見中國統戰負責人王滬寧，其後即在立院大搞國會奪權、毀憲亂政勾當，還卡關總預算及國防特別條例、彈劾總統。如此錯亂敵我關係，失去對國家基本忠誠的在野黨，猶打算重啟「國共論壇」，以「學習」為名，包裝向中國投靠。就在此時，賴清德總統八日期勉調查局，堅定做好反統戰、反滲透、反併吞工作；強調沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣就失去存在的價值。

美國國父華盛頓一七九六年發表告別演說，宣布不尋求總統第三任期，強調國家團結是美國力量的根基，警告極端黨派之爭會削弱新生的共和國。他指出，政黨雖偶能滿足民意，往往也導致狡猾、野心勃勃、不道德的人顛覆人民權利，奪取政府控制，最終破壞民主制度本身。旨哉斯言。

