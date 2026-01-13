自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》藍委修眷村條例 替高價住宅加值？

2026/01/13 05:30

◎ 余夢蝶

國民黨立委羅智強提案修正《國軍老舊眷村改建條例》，主張凡一九九六年二月前興建完成的住宅，皆可納入「老舊眷村」，由國家出資協助都更。乍看是擴大照顧，實際上卻可能動用公帑，替早已私有化、坐落精華地段的高價住宅創造都更紅利，合理性令人質疑。

問題的關鍵，從來不在「要不要都更」，而在「誰該付錢、為誰付錢」。現行制度允許國家介入眷村改建，是基於戰後軍事體制下，由國家提供或補助的居住設施，以矯正結構性的不公，惟其政策正當性源自歷史補償，而非替市場上可自由交易的不動產加值。

然而，羅智強版修法卻以單一『興建時間』標準，粗暴取代制度目的，只要條例公布前完工即可納入。如此一來，連台北市大安區一九八四年完工、市價動輒三千萬元以上的成功國宅，也可能被認定為「眷村」。這類住戶多屬高資產族群，與原本欲照顧的原眷戶或中低收入者，幾乎背道而馳。

從法治觀點檢視，此修法至少踩到三條紅線：其一，立法目的嚴重偏離，將歷史補償扭曲為利益輸送；其二，違反比例原則，在財政有限下，公共資源卻優先挹注高價不動產；其三，侵蝕平等原則，同樣屋齡的老社區，為何只因貼上「眷村」標籤，就能由國家買單？基隆、嘉義、屏東的老屋，是否也應比照辦理？

本修正法案，在高度爭議、社會尚未充分討論下即排入院會，形同以程序掩護不公。都更與歷史保存值得討論，但前提是法律與公平，若修法結果，是讓多數納稅人替少數高資產者之住宅增值買單，那不只是政策誤判，更是動搖法治最基本的正義承諾。

（作者是法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書