自由廣場》藍委修眷村條例 替高價住宅加值？

◎ 余夢蝶

國民黨立委羅智強提案修正《國軍老舊眷村改建條例》，主張凡一九九六年二月前興建完成的住宅，皆可納入「老舊眷村」，由國家出資協助都更。乍看是擴大照顧，實際上卻可能動用公帑，替早已私有化、坐落精華地段的高價住宅創造都更紅利，合理性令人質疑。

問題的關鍵，從來不在「要不要都更」，而在「誰該付錢、為誰付錢」。現行制度允許國家介入眷村改建，是基於戰後軍事體制下，由國家提供或補助的居住設施，以矯正結構性的不公，惟其政策正當性源自歷史補償，而非替市場上可自由交易的不動產加值。

然而，羅智強版修法卻以單一『興建時間』標準，粗暴取代制度目的，只要條例公布前完工即可納入。如此一來，連台北市大安區一九八四年完工、市價動輒三千萬元以上的成功國宅，也可能被認定為「眷村」。這類住戶多屬高資產族群，與原本欲照顧的原眷戶或中低收入者，幾乎背道而馳。

從法治觀點檢視，此修法至少踩到三條紅線：其一，立法目的嚴重偏離，將歷史補償扭曲為利益輸送；其二，違反比例原則，在財政有限下，公共資源卻優先挹注高價不動產；其三，侵蝕平等原則，同樣屋齡的老社區，為何只因貼上「眷村」標籤，就能由國家買單？基隆、嘉義、屏東的老屋，是否也應比照辦理？

本修正法案，在高度爭議、社會尚未充分討論下即排入院會，形同以程序掩護不公。都更與歷史保存值得討論，但前提是法律與公平，若修法結果，是讓多數納稅人替少數高資產者之住宅增值買單，那不只是政策誤判，更是動搖法治最基本的正義承諾。

（作者是法務人員）

