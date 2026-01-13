自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》瑪利亞生養小孩 與代理孕母無關

2026/01/13 05:30

◎ 李欣芬

二〇二四年九月八日陳昭姿為了聲援被羈押的民眾黨主席柯文哲，竟說柯是「示現的菩薩」；如今為了強推代孕法案，竟說聖母瑪利亞是「代理孕母」，真是強詞奪理！

聖誕節是基督信仰極其重視的節慶，記得二〇二三年的聖誕節，景美基督長老教會特地請了專人來教導會友用「歌仔戲」的方式演出耶穌誕生，簡雅萍牧師反串了約瑟，我則扮演瑪利亞，三個月的密集訓練，每天照三餐的練習，一行廿人最後順利演出。

當時我將經文牢記於心，也揣摩了二千年前瑪利亞的心境。於此，我想說：瑪利亞在她是處女時被聖靈感孕的，那時她與約瑟已經訂婚了，約瑟知道瑪利亞懷孕時，也曾想暗暗地休妻，但天使告訴約瑟：瑪利亞是從聖靈懷孕要生下彌賽亞救世主的，因此天使告訴約瑟要娶瑪利亞，不可以休妻；約瑟是敬畏真神的義人，他娶了瑪利亞為妻，生下上帝道成肉身的兒子。

試問：聖母瑪利亞有收錢嗎？她是生下了小孩，又養大了小孩，關代理孕母啥事？所謂代理孕母就是子宮出租，小孩生下來跟她一點關係都沒有，親權在提供精子跟卵子的父母身上；而聖母瑪利亞是基督的生母，被稱為聖母就是代表信徒們認同她母親的身份，拿來跟代理孕母扯一起？還有，支持代理孕母的人，也要學約瑟將代理孕母娶進門才對啊！

柯文哲說「代孕法案」要先求有再求好，莫非他把女人的子宮當作汽車或是房子，先使用，用壞了再買新的嗎？

其實「代理孕母」法案如果照過去藍白合，傅黃一聲令下即可逕付二讀，需要陳昭姿親身當立委才能推動嗎？可見藍營有多人不支持，綠營更不在話下了！尤其，既然你們研究卅年了，那麼條文應該很完整，面面俱到才對，怎麼只有第九條與第十五條呢？

總之陳昭姿委員的言論充滿了情緒性，缺乏論述，根本經不起檢驗！因此請妳閉嘴，少拿上帝或神明說事，不要再亂講話了，聖母與代理孕母無關，不可以為了自己的無良思想，褻瀆了聖母！

（作者為台灣教授協會會員）

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書