自由廣場》從黃國昌訪美 看民眾黨的政治素養缺口

2026/01/13 05:30

◎ 張商陽

政治人物訪問外國卻不公布參訪單位，這不是細節，是公信力紅線。

近日黃國昌赴美訪問，對外表示此行將就關稅與軍購等重大議題與美方交換意見，但對於實際拜會的單位與對象，卻以「基於互信默契暫不公開」為由拒絕交代。政治人物訪問外國卻不公布參訪單位，這與互信無關，反而是在製造信任危機。因為在民主政治裡，越重要的事情，越不能只靠個人信用支撐。

在正常的民主制度中，政治人物出訪可以不公開細節時程，但一定會交代對象的層級或單位性質，這是讓社會判斷行程正當性的最低門檻。你可以說是國會單位、行政部門，或政策智庫，但不能什麼都不說。連單位類型都不交代，等於把公共監督直接擋在門外，這不是保密，而是悖離制度慣例。

關稅與軍購不是私下聊天的題目，而是高度制度化的政策議題，只存在於官方部門或具授權角色的場域。如果對象「不能公開」，那就代表對方沒有正式身分，或不具代表性。這樣的對話被包裝成國安與經貿大事，本身就缺乏正當性。說得白一點，就算真的有談，也只能算政治寒暄，卻被說成重大政策成果，這不是誇大，而是誤導。

如果今天有一個縣市首長說，他出國是為了談重大招商案，但不能公布對象，也不能說是哪家公司，只能請大家相信他的互信默契，社會會接受嗎。答案很簡單，不會。因為在公共政治裡，越重要的事越不能只靠個人信用。民主政治不是靠人治運作，而是靠制度監督。黃國昌身為民意代表，本就該接受檢驗，而不是要求社會無條件相信。

更麻煩的是，這種做法會自動製造陰謀論的溫床。一邊宣稱談的是重大國家議題，一邊拒絕交代談話對象，只會讓各種揣測自然滋長。支持者會說這是高層密會，反對者會說這是空話包裝，最後誰也拿不出證據，只剩情緒在場內打轉。這不是哪個人的勝負，而是公共討論品質的系統性下滑。

這不只是公共政治的基本功問題，而是黃國昌一再把個人判斷放在制度原則之前的具體例證。政治人物要談國安與經貿，就必須接受更高的透明標準，而不是更低的交代門檻。把不能檢驗的事情說成重大成果，只會讓整個公共討論場域往不負責任的方向滑去。

問題不在保密，而在拒絕被制度檢驗。缺的不是外交彈性，而是政治人物對公共信任的基本自覺。

（作者是蛋農）

