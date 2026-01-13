自由電子報
自由廣場》銀髮族二次就業的制度困境

2026/01/13 05:30

◎ 吳正元

退休多年後，我因生活壓力重返職場。原以為自己的年資、決策經驗與專業知識，仍能在職場中發揮價值，卻發現大部分無法延續。我所能接觸到的工作，都與原職涯無關，薪資與職位也從最基層開始，過往的知識及成就似乎毫不受重視。

這樣的現象並非個案。隨著高齡化社會加速成形，銀髮族重返職場已成為結構性趨勢。然而，現行制度與企業文化仍以短期人力需求為主；只將銀髮族視為填補人力缺口的臨時勞動力，缺乏有效機制將高年資勞動者的知識、判斷力與經驗納入組織資產。結果，高齡勞動者在二次就業中往往只能承接短期或基層職務，專業價值難以制度化留存。

不少重返職場者，在合約屆滿後選擇不續約，享受短暫空檔；不久，又回到市場，只能在短期合約中循環往返，以證明自己仍具價值。

然而，對於必須維持基本生計的人而言，他們被迫留下，承受被低估、被忽視的現實。長期下來，這種「策略性忍耐」不僅消耗心理能量，也侵蝕工作尊嚴，甚至影響對未來的判斷與想像。

問題並非出在個人能力，而在於制度與管理思維的短視。台灣多數企業仍缺乏長期人力資源觀點，將高年資勞動者視為成本負擔，而非競爭優勢。管理邏輯大多追求「便宜、可替換、能撐就好」，而非透過經驗累積提升組織效能。

更深層的問題在於，勞動制度長期停留在「全職在位」或「完全退場」的二元設計，缺乏半退休、顧問制或專案型等彈性角色，使得經驗人才難以被制度化承接。其結果，不僅銀髮族受影響，中高齡與青年勞動者也同樣陷入短期消耗的循環。

若二次就業仍僅被視為「填空」手段，專業將持續被浪費，勞動尊嚴無從建立。這不只是銀髮族的問題，而是一個社會與企業共同面對的結構性失敗。

（作者現職銀髮勞動者）

