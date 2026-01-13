自由電子報
自由廣場》專制極權骨牌接連倒下 國民黨應迷途知返

2026/01/13 05:30

◎ 林逸民

二〇二六年一開年，委內瑞拉獨裁者馬杜羅遭到拘捕，委國將走向正常化；而在地球的另一端，伊朗人民的怒火已經燃遍所有大小城市，專制獨裁政權也搖搖欲墜。

國際上幾大獨裁政府仰賴彼此狼狽為奸生存，往往有骨牌般接連倒下現象，前年，因俄國深陷俄烏戰爭泥淖，加上伊朗跟班哈瑪斯、真主黨一一遭重創，兩國無力再顧及敘利亞，統治五十四年的敘利亞阿薩德政權在十二天之內轟然崩坍。

古巴能源命脈靠委內瑞拉支援，如今委內瑞拉變天，川普已經言明不再犧牲委內瑞拉人民權益輸血古巴，國際上認為古巴政權將成為下一張骨牌。

伊朗當前全國人民抗爭的情況，比起當初敘利亞人民起義初期有過之而無不及，敘利亞阿薩德政權能支撐十二年，是因為伊朗與俄羅斯外力支持，但如今俄國泥菩薩過江，伊朗自身又要靠誰來支持？

當伊朗極權政權也垮台，俄國勢必只能盡快結束戰爭，轉過頭來與美國合作，俄、伊、委三國在去年底佔中國石油進口比重逾四成，三國受制裁的折扣原油正為中國當前萎靡經濟「打點滴」，一旦點滴都拔除，後果如何？

其實，中國當前就已經是外強中乾。以色列承認我國盟邦索馬利蘭，中國高調反對索馬利蘭與台灣「勾結謀獨」，為表示支持索馬利亞，中國外長王毅原本規劃九日訪問，若成行將是卅多年來中國外長首度前往。

如此歷史性訪問，中國卻臨時抽腿，改為只通電話。索馬利蘭一針見血地嘲諷：以色列外長安然訪問索馬利蘭，中國外長卻擔憂安全，根本不敢前往索馬利亞，到底誰才是主權國家呢？

索馬利亞除了索馬利蘭獨立，北部邦特蘭也處於實質獨立，剩下的地區內亂國不成國，這是索馬利蘭嘲笑索馬利亞的根本原因。索馬利亞無法掌握國內治安，中國竟也無力海外維護自身外長安全，只能夾著尾巴逃跑，其窩囊可見一斑。

中國日暮途窮，跟班北韓也反咬一口，北韓原本仰賴中國生存，當南韓李在明因為個人的親中信仰訪中，成為中國難得能做面子的時機，北韓竟毫不給面子的特別發射飛彈破壞。即使是李在明，也知道不能全然靠向中國，訪中結束後立即求見日本首相高市早苗。

全世界如今只剩下國民黨主席鄭麗文一味親中，推動重啟國共論壇，幻想要與習近平「鄭習會」。國民黨人應該看清國際局勢，中國已經沒有未來，應迷途知返，若黨主席一意孤行，那麼國民黨人要勇於撥亂反正。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

