自由廣場》川普國安戰略下的西半球與格陵蘭

◎ 廖明輝

川普在去年十二月公布的《國家安全戰略》重新詮釋門羅主義，其中第十五頁提出「西半球：門羅主義的川普推論」，將兩百多年前的「門羅主義」外交原則，轉化為極具攻擊性的「川普推論（Trump Corollary）」。不僅再度主張對西半球主權，更以能源與戰略資產為核心，試圖重新建構地緣政治版圖。在川普的國安戰略中，西半球不再是平靜後花園，而是新冷戰最前線。尤其格陵蘭島這塊覆蓋冰雪、政治上隸屬丹麥、地理上接近北極戰略要衝的土地，如今成為美國全球戰略焦點。

川普公開宣稱，美國對委內瑞拉的石油資源擁有「主權主張」，且對古巴、哥倫比亞乃至格陵蘭的控制意圖皆直言不諱，顯示川普的國安戰略，實則回應資源控制、敵對勢力遏制與區域影響力再平衡等三大邏輯。這種邏輯表面是以保衛國家安全為名，但實際上更接近經濟國家主義與軍事擴張主義。《國家安全戰略》第十五頁明言，美國須在西半球「恢復主導地位」，並阻止「非西半球競爭對手」，主要是指中國與俄羅斯介入，尤其在戰略基礎設施與資源控制方面。格陵蘭對在川普的戰略定位，格外引人注目。他不僅表示希望買下格陵蘭，更在公開場合強調其對美國國安的不可或缺性，原因不僅是其地理位置能作為北極航道與軍事雷達關鍵據點，更可能蘊藏豐富稀土資源。川普將格陵蘭視為戰略資產競逐核心，尤其是在中國長期控制全球稀土供應鏈背景下，格陵蘭突然從冰原邊陲，晉升為全球關鍵礦產的關注焦點。

這一切也顯示，美國正試圖重新構建「美洲堡壘（Fortress America）」，不僅在軍事上重新部署海軍與海岸防衛隊，封鎖非法移民與毒品走私，更透過商業外交推動美國企業在西半球的資源布局與基礎建設優先權。這代表從市場、資源、通訊到能源的全面地緣重建將以國安名義包裝，對區域主權與國際秩序產生深遠衝擊。川普的西半球戰略強調「擴展與爭取」，要讓美國成為西半球國家的首選夥伴，透過金融、軍事、科技槓桿，逐步逼迫各國切斷與中國連結。從控制港口與通訊基礎設施，到干預政黨走向與外交選擇，這不僅是經濟戰，更是價值觀與治理模式碰撞。川普並明言，美國的援助不再無條件，而是要建立在逐步削弱敵對外部勢力的前提下。

在此背景下，格陵蘭的爭奪不只是資源之爭，更挑戰北約盟國丹麥主權，對歐洲盟邦釋出美國優先凌駕於多邊共識的訊號。而對台灣而言，川普主張下的國安資產化與地緣強權復興思維，顯示美中在西太平洋及印太地區對戰略控制權的爭奪恐將升溫。凡是被視為具戰略價值的地區與資源，恐將成為地緣政治焦點。回頭再看川普口中那句「門羅主義非常重要，但我們一度忘了它」，提醒我們，美國不再只是全球警察，而是重新成為資源掠奪型的超級強權。格陵蘭只是開端，西半球成為川普主義實踐場域，而這場地緣政治冰風暴，其寒意已開始吹向全球。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

