自由廣場》林妍霏與李多慧：國王的僕從與弄臣

搞笑藝人出道的日本名導北野武在《超思考》中說：「從前宮廷中有所謂的弄臣，弄臣可以說別人不該說的話，而且不會受罰，弄臣的工作就是披著搞笑防護罩，開國王的玩笑或嘲諷國王；國王是至高無上的權力…弄臣感覺就像一種權力平衡。」

暴君如漢武帝，晚年迷信術士江充、大行淫祀，眾人不敢諫言，唯一例外仍是弄臣東方朔：「至老，朔且死時，諫曰…愷悌君子，無信讒言…」（《史記．滑稽列傳》）工業革命後，官兵的戈矛變為自動步槍、現代獨裁更強於古代暴君。弄臣、小丑一流，如何被獨夫處置？終導致了台韓兩國的截然相反。

蔣經國與全斗煥大致同時。全斗煥宛若南方版金日成，高壓對待媒體界：一個搞笑藝人與全斗煥相貌近似（尤其同樣禿頭），遂被勒令禁止出現於螢光幕。但蔣經國是「進化的獨裁者」，老三台常播放演藝，許多所謂綜藝大老，皆起家於小蔣時代，即是此理。簡言之：全斗煥斃了弄臣，蔣經國收編了弄臣。

於是民主化後，韓國演藝界對全斗煥的反撲極強，轉型正義電影《首爾之春》直白羅列協助全斗煥「雙十二政變」奪權的文武官員何許人等。但台灣娛樂圈仍是「後蔣經國」當道：從大悶鍋到薩泰爾，好一點是「無意批判、笑笑就好」的小確幸，糟一點是「要批判就無差別轟炸」的假中立。於是三不五時，鄭南榕、陳俊翰、李多慧…這些根本沒權位的人，卻莫名成了「被弄臣」的對象。

《蝙蝠俠：黑暗騎士》中的小丑說：「我就是只會追著車跑的狗。」遺憾經過小蔣的「開明獨裁」，小丑們不制衡國王，而是到處追車（流量）。十多年前「反韓」成潮，如今林妍霏對李多慧、李珠珢使出的所謂地獄梗，現場哄堂大笑，昭然若揭：那是忠犬恨野狼、國王的僕從反感仍牽制國王的弄臣。

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

