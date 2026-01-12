自由廣場》胡，怎麼說）鄭麗文的「鄭習會」邪惡紅包

◎ 胡文輝

藍白就是一個把台灣綑綁、再打包送中的邪惡共犯結構！

為了「鄭習會」、為了獲習近平「賞見」，鄭麗文及國民黨使盡渾身解數，準備邪惡的「陛見」紅包，即使目前還不能用「一個中國」麻繩把台灣打包上貢北京，也要用立法院當絞繩層層綑勒台灣到不能呼吸！

若沒有柯文哲及黃國昌掌控的白八委充當傅隨組織、協力者，鄭麗文先綑好台灣再準備送中的邪惡紅包就無法備齊，柯、黃及台民黨當然就是禍台、賣台的共犯！

從反共到不反共，和共、親共、舔共、跪共、降共…，一路歸西，可看出近年來國民黨對中共跳崖式墮落，對中華民國的忠誠度則已歸零到負面的背叛，對台灣則極盡破壞終極目的就是打包送中。

鄭麗文、韓國瑜、傅崐萁、馬文君、羅明才、張智倫、羅智強、王鴻薇等族繁不及備載要回歸中國、要將國民黨打包回歸中國，我們都尊重，但是，他們為了諂媚取悅「一黨專政、一人獨裁」的中共政權，竟企圖把台灣打包當貢禮送中邀恩賞。國民黨最邪惡的在這，鄭麗文上任黨魁後，送中邪惡更突飛猛進！

「凡有利於台灣國防的，藍白就封殺」，鄭麗文要爭取回歸北京「陛見」中國主子習近平，上貢的「禮單」主要內容，就是破壞台灣國防的戰果及未來破壞重點，請習近平笑納。她最近派兩個副主席蕭旭岑、張榮恭回中國求見中共官員，應是提交「禮單」供盤點，並接受表忠實績考核。

共軍上月底突襲實施圍台軍演，實彈射擊逼近台灣領海，威迫台灣束手就擒，不過，台軍戰力很強、美日等盟軍背後力挺，不懼共軍。最可怕的是，藍白在台灣內部搞破壞，今年度總預算包括國防預算卡在立院五個月不審、國防特別預算被七度封殺，削弱國軍、瓦解防衛力，第五縱隊及白區黨才會幹的事，藍白委幹的不就是那些壞事！？

「凡有利於台灣民主永續的，藍白就千方百計破壞」，封殺所有新任大法官人事、修惡憲訴法企圖癱瘓勒殺憲法法庭後，藍白刀在赤色力量操控下，又砍向台灣的民主選舉制度，推不在籍投票主要目的就是破壞，把選舉投票計票搞的空前複雜，方便中共介入、操作製造選舉暴動，搞的台灣大亂，再藉口平亂侵略併吞！

破壞台灣中央財政的掏光、分光、用光三光策略更變本加厲，修惡財劃法「五鬼搬運」搬走四千多億元，更明目張瞻抬肥肉回特定選區給特定選民，像眷村改建條例，卅年前是為改建早年的老舊眷村，政府當時估算連同原屬公有的眷村土地移轉私有搬走的錢約六千億元（當今時值逾五兆元），藍委竟要修法用政府的錢幫他們把已成豪宅區的原眷村都更改建。社會公平公義何在？

鄭麗文將帶回北京的是︰一個裝滿邪惡的上貢紅包、一場邪惡的鄭習會！

（作者為資深媒體人）

