自由廣場》總預算不是自助餐 國防預算更不可割棄！

◎ 袁冰凝

今年度中央政府總預算案遭藍白持續卡關，去年送進立法院至今已逾四個多月，仍卡在程序門口。藍白一方面杯葛全案審查，另一方面卻企圖抽出TPASS、治水等「討喜項目」優先放行，彷彿國家預算可以像自助餐般挑菜夾肉。此種操作不僅是政治投機，在法律上更是站不住腳。

依《預算法》體系，總預算係一體編列、一體審議的整體施政計畫，反映國家一年治理的完整藍圖，而非零散政策拼盤。《預算法》第五十四條之立法理由，在於避免總預算因審議延宕而使政府施政中輟，其本意是於預算未及通過時，賦予行政機關有限度的執行空間，從未授權立法機關切割審查或任意放行部分預算。立院國民黨團將之曲解為「只審想審的」，不僅是望文生義，更違背預算民主與權責政治的基本原理。

令人憂心的是，這種破碎式審查所隱含的價值排序，若TPASS與治水重要，難道國防、外交、災害準備金、生育政策就不重要？總預算的核心，在於整體資源配置的政治判斷。立法院的責任，是對每一項取捨負起完整政治與法律責任，而非在輿論壓力下發放幾張「民生通行證」，便自以為已經交代。

尤其在區域安全高度緊張之際，藍白不僅多次阻擋國防特別預算，連年度總預算也久拖不審，卻仍高喊「監督把關」。然而，監督不是癱瘓，審查不是封殺；真正的把關，是排案、付委、逐條審視與公開辯論，而不是把「不排案」當作政治籌碼。

民主國家的國會不是皇帝，人民也不是乞丐。總預算可以被嚴審，但前提是「要審」；國防可以被監督，但前提是「不能被冷凍」。若連這樣最基本的憲政分際都模糊不清，被卡住的，將不只是預算，而是國家安全及政府正常運作的底線。

（作者為法務人員）

