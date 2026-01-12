自由電子報
自由廣場》從台灣經驗到國際解方 RISK倡設韌性「全球海纜安全網」

2026/01/12 05:30

◎ 林佳龍

近年來，歐洲、北大西洋、亞洲和太平洋島國等地區多條海底電纜與能源管線接連遭遇破壞與斷纜事故，引發各國高度警覺，啟動緊急備援與應對機制。這些事件提醒我們：數位時代支撐全球運作的不只是資料中心，更是深藏海中、橫跨萬里的海底電纜與能源管線。

對台灣而言，海纜安全早已超越技術或產業議題，而是攸關國家安全、韌性與地緣政治的戰略資產。近年台灣周邊海域，特別是台灣海峽，屢次發生海纜受損事件，頻率與態樣均顯示風險正在升高。在灰色地帶衝突與混合威脅盛行情況下，破壞海纜成為一種低成本、卻能高度干擾社會運作的手段，足以削弱一個國家對內與對外的連結。

更值得警惕的是，中國一方面在政治與法律層面，透過錯誤詮釋聯合國大會第二七五八號決議企圖限縮台灣的國際參與空間，意在孤立台灣並為武力犯台創造法理基礎；另一方面，則透過空中、海上與海底等多重手段，試圖片面改變台海現狀。從空中干擾、海上阻斷自由航行權，到切斷海底電纜，目標都是削弱台灣與國際的連結。這不僅威脅台灣安全，也對區域穩定與全球數位網絡構成極大風險。

面對挑戰，台灣選擇以制度與合作回應風險。近期行政院推動、立法院通過「海纜七法」修正，全面強化海底電纜與管線的保護、管理與執法機制，明確展現政府將海纜安全視為國家韌性核心的決心。

台灣不僅著眼於自身防護，也思考如何將經驗轉化為國際社會可共享的解方。去年，我在外交部與「福爾摩沙俱樂部」合辦論壇上提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），並獲歐洲十八國、四十二位國會議員支持，象徵台灣正從單純的受影響者，轉型為提出制度性倡議的積極行動。

RISK 倡議以四個相互支撐的政策目標為核心：一是「風險緩解」（Risk mitigation），提升跨國緊急修復與備援能力；二是「資訊共享」（Information sharing），建立威脅情資交流與早期預警機制；三是「制度改革」（Systemic reform），補強現行國內外規範對混合威脅的不足；四是「知識建構」（Knowledge building），透過訓練與交流全面提升防護韌性。目的是打造一張更具韌性、可持續運作的國際海纜安全網絡。

為使理念落實為行動，台灣設計多層次合作路徑，規劃在國會層面與歐美日澳等國爭取支持；在行政與執法層面與國際海巡及海纜主管機關交流、建立合作機制；在政策與制度建構方面，與國內外智庫、專家深化共識，並運用「全球合作暨訓練架構」（GCTF）與國際交流。台灣正與理念相近夥伴攜手，將海纜視為需共同守護的全球公共財，而非民主社會的脆弱點。

守住海纜，就是守住民主社會彼此連結的生命線。台灣願意、也有能力成為全球海纜安全網絡中的關鍵節點，與國際夥伴共同守護這條支撐世界運作的關鍵動脈。

（作者為外交部長）

