自由廣場》伊朗失落半世紀的警示！

2026/01/12 05:30

◎ 康駿銘

近來，伊朗多地爆發大規模示威，經濟困境、通膨失控引爆長年高壓統治的積怨，怒火席捲全國，而美國在委內瑞拉針對馬杜羅政權的行動，也無疑給了伊朗社會一劑強心針。昔日的「太陽獅子旗」作為了新的民族標誌重現街頭，伊朗人民決心要找回國家被奪走的歷史方向。

半世紀前的伊朗，曾是中東最開放、最現代化、最具世俗精神的國家之一。女性穿短裙進大學，西方企業投資，城市迅速發展，機遇處處，與現今的封閉、極端、貧窮、孤立印象形成強烈對比。一九七九年，民粹與宗教組織利用體制集權、祕密警察、貧富差距擴大、快速現代化衝擊傳統等真實的問題，把複雜的改革需求簡化成「反帝、反以、反西方」民粹口號來推翻舊秩序，但民眾並未有深思熟慮權力填補、秩序重建的問題，破而不立的結果是新秩序由神權極權取代。

革命後，政權對內以「反革命」與宗教審判之名清洗異見者，當年參與革命的自由派與知識分子也難逃迫害。對外則高舉輸出神權革命的旗幟，威脅周邊政權，在權力未穩、軍隊重組的混亂中，引爆長達八年的兩伊戰爭。無數年輕人被送上戰場，革命不但沒有帶來理想社會，當年的年輕民眾還在戰場上賠上性命，並讓國家失去最寶貴的發展時期。伊朗走上自由消失、經濟崩潰、社會壓抑、國際孤立，這不是「革命成功後的必然困難」，而是民粹式破壞制度，卻沒有能力建構新秩序的直接結果。

台灣房價高、薪資停滯、交通混亂、世代不公平，這些結構性問題真實存在，也確實需要改革，但單純以推翻政權，乃至否定民主制度，問題不會自動消失。若無制度設計、政策能力與理性協商，只剩反而反的情緒，只會造成更大的混亂，而一旦內部失序，虎視眈眈的北京勢必趁虛而入，國家危矣。

民主真正的力量，在於透過制度讓改變能夠持續，但同時需要有高品質的立法、理性的公共討論、能被檢驗的政策選擇，而非靠人數輾壓、煽動民粹。伊朗昔日以民粹革命摧毀了制度與秩序，延禍後世，最終人民群上街頭、濺血來重建一個太陽獅子旗的伊朗，試圖追回失落的國家方向。

最後，謹祝伊朗人民早日重獲自由繁榮，也願台灣不會走上「先毀後救」之路。

（作者為台灣基進國際部專員）

