社論》民主對抗獨裁 國民黨逆向行駛

紅統化的國民黨逆向行駛，不擇手段弱化國防，企圖將台灣人關入中共獨裁體制的牢籠，這些惡行必將遭到歷史的審判。（資料照）

面對中國軍演日益兵臨城下，隨時可能「由演轉戰」，對我發動侵略戰爭之際，藍白仍假藉各種理由拒審一．二五兆元國防特別預算，罔顧二千三百萬國人的生命財產安全；與此同時，川普強硬放話，一旦中國侵略台灣，將會轟炸北京，並且有信心習近平不會在他任內犯台，而重要民主國家與組織也一再關切台海和平。這形成強大的反差︰國際社會維護台灣的安全，藍白卻窮盡一切手段弱化台灣自衛能力，向中共乞憐，求取所謂「投降式的和平」。一旦國民黨的圖謀得逞，台灣將成為民主陣營對抗邪惡軸心的地緣政治破口。

近年來，民主與獨裁的對抗形勢此消彼長。先是俄羅斯悍然入侵烏克蘭，並有北韓出兵助陣，與中共「合作無上限」的背後撐腰，但戰火至今未歇；中國則頻頻在南海、台海、東海滋事挑釁，尤其屢次進行對台環島軍演，企圖突破第一島鏈，成為全球霸權；北韓則頻頻試射導彈，恫嚇南韓、日本；伊朗則暗地發展核武，凡此凸顯邪惡軸心氣焰囂張，獨裁病毒在全球迅速蔓延。此後卻形勢大變，邪惡軸心陷入衰敗崩塌。俄羅斯以全球第二大軍事強國之師，卻無法「三個月亡烏」，深陷戰爭泥沼，國力大為折損。其次，中國為挑動民族主義以轉移經濟停滯困境，不斷升高對台武嚇力道，但台灣社會並未出現驚惶未定的恐懼氛圍，股市頻創新高，經濟一片榮景；而其在南海與菲律賓頻頻衝撞，不但未達到任何成效，反而使原本親中的菲律賓投向美國陣營。更重要的是，中共一再在台海生事，恐引發日本的「存立危機事態」，導致日本首相高市早苗公開倡言「台灣有事、日本有事」。換言之，中國積極對外擴張，不但未嚇退週邊國家，反而強化了美、日、台、菲在第一島鏈的合作。而且，中國強調「民族偉大復興」，企圖挽救統治正當性，實際上對外處處樹敵，爭霸之路已然走到死巷。此外，伊朗支持的敘利亞阿塞德政權被推翻，黎巴嫩真主黨被解除武裝，尤有甚者，大規模街頭抗爭也蔓延全伊朗，哈米尼神權政府岌岌可危。而川普突襲委內瑞拉，活捉委國總統馬杜羅，更是對獨裁者的重擊。

由此可見，川普重返白宮後，邪惡軸心更加速崩潰。川普再度執政，對抗中國更加堅定不移，形成「美國再次偉大」與「中華民族偉大復興」的拚搏賽局，是民主陣線遏阻邪惡軸心的關鍵一戰。川普的全球戰略目標，是確保美國軍力的優勢地位，因此誓言打造黃金戰艦，明年國防預算更將暴增到一．五兆美元，既強大自己，但也要求盟友必須擔負起防衛的責任。而從歐洲到亞洲的主要民主國家也都感受到邪惡軸心的威脅，大幅提高國防預算，展現自我防衛的決心。二〇二五年公布的《美國國家安全戰略》，清楚勾勒川普的全球戰略布局，首要關注的焦點在美洲，其後則為亞洲、歐洲、中東與非洲。川普的印太戰略，是以強化第一島鏈的部署，保護台灣免於中國武力侵略為優先目標。但國安戰略也直言，「美軍不可能、也不應該單獨承擔此任務。」要求亞洲盟友強化國防，並提供美軍在戰時得以使用各種軍事設施；台灣是主要受援者，更應提升防衛能力，積極扮演遏阻中共侵略的要角。檢視川普印太戰略的實際運作，日本扮演的角色日益凸顯，高市早苗的「台灣有事，日本有事」論述，儘管受到中國強力抵制，仍不為所動，並大幅提高國防預算，可謂善盡防堵中國的責任，而南海的菲律賓亦改採親美路線，大力改善國防能力。反而是第一島鏈核心的台灣，卻在親中藍營與白營「小藍八」助紂為虐下，國防特別預算七度遭到拒審。可見藍白陷於政黨惡鬥，已經到了寧可犧牲全民利益與國家安全，也要蠻橫阻擋台灣防衛能力提升的瘋狂地步。

總之，川普的戰略思維，是以實力維護和平，並清楚表明捍衛盟友的國安不是美國獨家提供的免費午餐，而是責任的共同分擔。而在印太防衛鏈中，改變最大的是日本。過去日本揹負發動中日戰爭的原罪，如今醒悟這場八十多年前的戰爭成為中國對日本需索無度的情緒勒索，無論日本如何道歉，提供多大的援助與投資，中國永不放棄對日本的仇恨，因此故首相安倍晉三，倡議「自由開放的印太戰略」，與「台灣有事、日本有事」，不再屈從中共的無理要求，走自己的路。此一路線由高市早苗繼承並發揚光大，使日本與台灣形成地緣政治的重要夥伴。反觀國民黨卻不顧兩次國共和談導致國民黨潰敗的歷史教訓，竟然在紅統化的黨主席鄭麗文帶領下，以阻擋國防特別預算作為重啟國共論壇，以及求見習近平的伴手禮。易言之，當全球民主國家形成波瀾壯闊的大浪，邪惡軸心呈現敗象之際，紅統化的國民黨逆向行駛，不擇手段弱化國防，企圖將台灣人關入中共獨裁體制的牢籠，這些惡行必將遭到歷史的審判。

