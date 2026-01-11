自由廣場》北京要「藍天」 不管人民會凍死

◎ 郭索

近期中國河北地區遭逢嚴寒低溫，多則影音與外媒報導揭露，當地農民因無力負擔天然氣費用而不敢取暖，卻在官方「煤改氣」政策下被嚴禁燒柴、燒煤生火，甚至動用無人機巡查、鼓勵村民相互檢舉。這不是天災，而是人禍，是一場由政策冷血與政治優先所堆疊出來的寒冬悲劇。

問題的核心不在於中國做不到補助，而在於它選擇不補助。當政權可以年年砸下鉅資進行對台軍演、對外展示武力、對內維穩監控，卻對農民最基本的取暖需求斤斤計較，這已清楚揭示其治理邏輯。所謂「北京藍」成為凌駕一切的政治指標，閱兵時的藍天比人命更重要，首都形象比邊陲農村的生死更值得守護。



更荒謬的是，這套政策失靈後的補救手段不是修正制度，而是加強高壓管控。無人機盤旋在村莊上空，像極了戰時監控敵區的作法，農民被迫在寒冬中選擇挨凍或違法，甚至被推向彼此監視與檢舉的境地。這不僅是對貧困者的懲罰，更是對社會信任的系統性摧毀。

這正是極權體制一貫的排序邏輯。軍演可以延後，補助卻被視為負擔；宣傳可以無上限，民生卻必須自生自滅。口號年年高喊「以人民為中心」，實際運作卻是「以政權為唯一中心」。當人民只剩下被管理、被監控、被犧牲的角色，所謂治理成果，不過是一場冷酷的數字遊戲。

這場河北寒冬再次提醒世人，在中共體制下，人民的生命安全從來不是優先選項。當一個政權寧可讓農民受凍，也不願承認政策錯誤並提供補助，那麼問題早已不是執行瑕疵，而是價值本身的崩壞。

（作者為自由評論者）

