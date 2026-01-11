自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》北京要「藍天」 不管人民會凍死

2026/01/11 05:30

◎ 郭索

近期中國河北地區遭逢嚴寒低溫，多則影音與外媒報導揭露，當地農民因無力負擔天然氣費用而不敢取暖，卻在官方「煤改氣」政策下被嚴禁燒柴、燒煤生火，甚至動用無人機巡查、鼓勵村民相互檢舉。這不是天災，而是人禍，是一場由政策冷血與政治優先所堆疊出來的寒冬悲劇。

問題的核心不在於中國做不到補助，而在於它選擇不補助。當政權可以年年砸下鉅資進行對台軍演、對外展示武力、對內維穩監控，卻對農民最基本的取暖需求斤斤計較，這已清楚揭示其治理邏輯。所謂「北京藍」成為凌駕一切的政治指標，閱兵時的藍天比人命更重要，首都形象比邊陲農村的生死更值得守護。

更荒謬的是，這套政策失靈後的補救手段不是修正制度，而是加強高壓管控。無人機盤旋在村莊上空，像極了戰時監控敵區的作法，農民被迫在寒冬中選擇挨凍或違法，甚至被推向彼此監視與檢舉的境地。這不僅是對貧困者的懲罰，更是對社會信任的系統性摧毀。

這正是極權體制一貫的排序邏輯。軍演可以延後，補助卻被視為負擔；宣傳可以無上限，民生卻必須自生自滅。口號年年高喊「以人民為中心」，實際運作卻是「以政權為唯一中心」。當人民只剩下被管理、被監控、被犧牲的角色，所謂治理成果，不過是一場冷酷的數字遊戲。

這場河北寒冬再次提醒世人，在中共體制下，人民的生命安全從來不是優先選項。當一個政權寧可讓農民受凍，也不願承認政策錯誤並提供補助，那麼問題早已不是執行瑕疵，而是價值本身的崩壞。

（作者為自由評論者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書