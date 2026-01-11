自由電子報
自由廣場》「新青安二．〇」的改革建議

2026/01/11 05:30

◎ 楊智元

政府推出「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）」初衷，是為協助青年減輕購屋負擔，美意毋庸置疑。然而，自二〇二三年八月上路以來，雖然降低了購屋進場門檻，但強力的需求刺激在供給有限的市場中，反而成為推升房價的助燃劑。更令人憂心的是，市場上出現了投機客、人頭戶及貸後轉租等未符購屋自住使用等亂象，讓原本應是協助經濟處境不利國民的政策資源，遭到扭曲與濫用。

面對規劃中的「新青安二．〇」方案，重點不應只是簡單的存廢之爭，而是如何去蕪存菁，讓資源精準落在最需要的人身上。

首先，「新青安 二．〇」的補貼對象須更為精確，應考慮納入較嚴格的「排富」與「排貧」條款。「排富」是為了公平，具備穩定高薪或家庭資源雄厚者，本無須動用公帑補貼；而「排貧」則為了保護，對於所得過低、還款能力不足的民眾，政府應優先提供「租金補貼」或「社會住宅」，而非鼓勵他們在未來利率可能反轉的風險下，背負長達四十年的沈重房貸，強行補貼購屋反將使其陷入不確定的財務風險。讓買得起的人去買，租屋的人能安居，才是健全的住宅政策。

其次，政策補貼不應淪為房價炒作的幫兇，應設置「價格上限」與嚴格「查核機制」。補助標的之總價或單價應依各地行情設定門檻，杜絕資金流向高價住宅。同時，必須強化貸後管理，對於非自住的投資、出租行為，除追回補貼外，更應處以罰鍰，以遏止變相炒作。

最後，政府須清楚認知，僅依靠房貸補貼無法解決居住問題。若缺乏供給面的改革與租屋市場的健全化，寬鬆性的貸款僅是飲鴆止渴。新青安二．〇若能從「補貼購屋能力」轉向「提升居住可負擔性」，並兼顧金融穩定與世代公平，才能真正回應青年居住的結構性挑戰，不再讓青年望屋興嘆。

（作者為台師大副教授、中華民國住宅學會常務理事）

