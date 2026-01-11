自由廣場》「大家都是代理孕母」 責任、風險與權力隱形化

◎ 劉哲廷

民眾黨立委陳昭姿說：「孩子是屬於上帝的，基本上每個人都是代理孕母。」

這句話不是感性，也不是宗教上的省思，而是一種政治話術：目的不是討論代孕制度，而是讓制度不必被討論。用神聖語言把權力不對等、法律風險與身體承擔，全部降維成「人人都能理解的溫柔比喻」。反對者呢？不再是在討論風險與權利，而被框成「沒有愛心」。

從古至今，女性身體一直在承擔制度化風險。相傳很久以前，有名虔誠行善、茹素禮佛的婦人，在生產那一天死於難產。兩名女嬰出生…，但母親死了，雙胞胎被視為不祥，父親將她們棄於屋外，哭聲在夜裡消失，如同制度允許死亡快速消逝。

這個故事沒有停在死亡。民間信仰補上結局：兩名女嬰被賜予神職──一位成為註生娘娘，另位註死娘娘。姊妹各自承擔生命的兩端：妹妹迎接生者，姊姊掌管死亡。這分配，殘酷卻熟練，如同父權社會對女性身體的長期分工：生產的身體可以被消耗，死亡被制度默許。

註生與註死娘娘的存在，提醒我們：神聖從不簡化責任，也不忽略後果。她們掌握生死，但從不假裝「人人都能代理」。而「大家都是代理孕母」的說法，恰恰是把責任、風險與權力隱形化，讓神聖語言替高度制度化的不平等背書…結果是：神聖的責任消失，權力與風險被掩蓋。

現代代孕制度也是如此。它常被描繪成選擇的擴張、科技的進步、家庭權利的實現，卻極少問：誰的身體被納入制度？誰承擔風險？誰談判籌碼最少？《人工生殖法》表面中性、保護身體，但核心仍是高度選擇性：哪些人可以成為父母，哪些身體可以被動用，哪些關係被承認，哪些被排除。女性的身體，始終是被檢視、限制、管理的資源；父權則隱身制度背後，以「血緣延續」與「家族保存」為名，默默假設總有人願意承擔風險。

從古老難產到現代代孕，制度與法律只是換了語言：神話變成契約，信仰變成倫理規範，父權依舊用理性與專業包裝。代孕不是自由選擇，而是一場風險與權力不對等的精密運作；而用「上帝的小孩」或「大家都是代理孕母」來描述它，只是用神聖語言掩蓋制度問題。

真正需要被檢視的，從來不是生不生，而是，在這套秩序裡，究竟誰，被指定為那個必須承擔風險的人。註死娘娘提醒我們：生產的身體從不安全，法律與修辭不能代替身體的承受，也不能替制度的剝削作辯護。

（作者為詩人，自由工作者）

