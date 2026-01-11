自由廣場》國民黨出賣「台灣人向中共說不的底氣」

◎ 黃惟冰

國民黨主席鄭麗文去年公開表示，希望在今年上半年能前往中國，與習近平會面。如今更傳出已停辦多年的「國共論壇」將於本月下旬重啟，由國民黨副主席率團出席。至於「鄭習會」則可能在三月舉行，恰好趕在習近平與美國總統川普預計碰面的四月之前。

無獨有偶，國民黨立法院黨團九日第七度擋下《國防特別條例草案》，一連串的鋪陳，也讓國民黨的算盤昭然若揭，就是拿阻擋《國防特別條例草案》，作為「鄭習會」的伴手禮。然而，國民黨出賣的，絕不只是一筆軍事預算，而是「台灣人向中共說不的底氣」。

請繼續往下閱讀...

說穿了，台灣若想保有自由民主的生活方式，不受中共這個一黨專政的獨裁政權所宰制，最重要的本錢就是要有足夠的自我防衛能力，才能在中共步步進逼的時候，持續說「不」。

此外，以美國為首的盟邦，也會將台灣有無足夠的自我防衛意志，列為首要考量，並以此決定是否要在關鍵時刻協防台灣。畢竟，人必自助，而後人助。台灣人要保家衛國，沒有己願他力的空間，特別是川普政府一再呼籲包含台灣、日本、南韓與北約各國等友邦，都應該積極提高國防支出，應對共同威脅。

總結而言，當台灣不再持續加強軍事建設，除了會削弱自身日後向中共說不的底氣，也會衝擊其他國家馳援台灣的意願。如此對台灣釜底抽薪式的出賣，才是國民黨真正在做的交換。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法