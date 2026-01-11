自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國民黨出賣「台灣人向中共說不的底氣」

2026/01/11 05:30

◎ 黃惟冰

國民黨主席鄭麗文去年公開表示，希望在今年上半年能前往中國，與習近平會面。如今更傳出已停辦多年的「國共論壇」將於本月下旬重啟，由國民黨副主席率團出席。至於「鄭習會」則可能在三月舉行，恰好趕在習近平與美國總統川普預計碰面的四月之前。

無獨有偶，國民黨立法院黨團九日第七度擋下《國防特別條例草案》，一連串的鋪陳，也讓國民黨的算盤昭然若揭，就是拿阻擋《國防特別條例草案》，作為「鄭習會」的伴手禮。然而，國民黨出賣的，絕不只是一筆軍事預算，而是「台灣人向中共說不的底氣」。

說穿了，台灣若想保有自由民主的生活方式，不受中共這個一黨專政的獨裁政權所宰制，最重要的本錢就是要有足夠的自我防衛能力，才能在中共步步進逼的時候，持續說「不」。

此外，以美國為首的盟邦，也會將台灣有無足夠的自我防衛意志，列為首要考量，並以此決定是否要在關鍵時刻協防台灣。畢竟，人必自助，而後人助。台灣人要保家衛國，沒有己願他力的空間，特別是川普政府一再呼籲包含台灣、日本、南韓與北約各國等友邦，都應該積極提高國防支出，應對共同威脅。

總結而言，當台灣不再持續加強軍事建設，除了會削弱自身日後向中共說不的底氣，也會衝擊其他國家馳援台灣的意願。如此對台灣釜底抽薪式的出賣，才是國民黨真正在做的交換。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書