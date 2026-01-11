自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》交流還是交易？國共論壇背後的國安陷阱

2026/01/11 05:30

◎ 葉昱呈

中國國民黨主席鄭麗文上任後，規劃於農曆年前舉行「國共論壇」，她透露，未來交流將聚焦氣候變遷、健康結合AI、能源等前瞻議題。乍看科技理性，實則是給高度政治化的國共論壇披上的「柔性外衣」，畢竟這些領域恰是威權體制下最難進行對等交流的領域。

氣候變遷議題，講求資訊透明、數據可驗證與地方治理參與；然而，中國對氣候數據、環境事故與災害資訊的嚴格封鎖，早已成國際公認的負面教材。台灣若在此框架下「交流」，不是輸出專業，而是被納入中共精心設計的政治敘事，替其威權治理粉飾太平。

健康結合AI議題，是價值衝突最赤裸的戰場。台灣的醫療與個資法制，以憲法保障人格權與隱私權為核心；中國的AI醫療，則深度依賴國家監控與強制資料蒐集。這不是制度差異，而是治理邏輯的根本對立。所謂「互相學習」，充其量只是政治話術，實際上只剩單向吸收與政治背書。

能源議題，講求公開透明、風險揭露與全民共識。然而，將能源問題放在國共論壇這種高度政治化的平台討論，本質上就是將公共利益置於風險之中。能源牽動國家安全、產業穩定與民生福祉，但在威權主導的交流框架下，資訊勢必被篩選、風險被淡化，結果是台灣專業與民意被消耗殆盡；真正的能源問題，反而可能被忽視甚至扭曲，只留下長期風險與政策空窗。

當國民黨在立法院屢次阻擋國防與國安預算，社會不得不懷疑這些「前瞻議題」，究竟是公共政策，還是政治交易的障眼法？在中共軍事恫嚇、法律戰與認知作戰同步推進的現實下，國共論壇早已不是中性對話平台，而是統戰鏈的一環。

國共論壇不是和平象徵，而是戰略訊號；不是政策對話，而是統戰工程。當交流刻意繞過法治，直接觸碰國安核心，其結果將讓台灣專業與善意淪為敵對勢力的統戰工具。真正的前瞻，不是赴北京取暖，而是拒絕被納入威權政治敘事。

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書