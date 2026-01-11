自由廣場》交流還是交易？國共論壇背後的國安陷阱

◎ 葉昱呈

中國國民黨主席鄭麗文上任後，規劃於農曆年前舉行「國共論壇」，她透露，未來交流將聚焦氣候變遷、健康結合AI、能源等前瞻議題。乍看科技理性，實則是給高度政治化的國共論壇披上的「柔性外衣」，畢竟這些領域恰是威權體制下最難進行對等交流的領域。

氣候變遷議題，講求資訊透明、數據可驗證與地方治理參與；然而，中國對氣候數據、環境事故與災害資訊的嚴格封鎖，早已成國際公認的負面教材。台灣若在此框架下「交流」，不是輸出專業，而是被納入中共精心設計的政治敘事，替其威權治理粉飾太平。

健康結合AI議題，是價值衝突最赤裸的戰場。台灣的醫療與個資法制，以憲法保障人格權與隱私權為核心；中國的AI醫療，則深度依賴國家監控與強制資料蒐集。這不是制度差異，而是治理邏輯的根本對立。所謂「互相學習」，充其量只是政治話術，實際上只剩單向吸收與政治背書。

能源議題，講求公開透明、風險揭露與全民共識。然而，將能源問題放在國共論壇這種高度政治化的平台討論，本質上就是將公共利益置於風險之中。能源牽動國家安全、產業穩定與民生福祉，但在威權主導的交流框架下，資訊勢必被篩選、風險被淡化，結果是台灣專業與民意被消耗殆盡；真正的能源問題，反而可能被忽視甚至扭曲，只留下長期風險與政策空窗。

當國民黨在立法院屢次阻擋國防與國安預算，社會不得不懷疑這些「前瞻議題」，究竟是公共政策，還是政治交易的障眼法？在中共軍事恫嚇、法律戰與認知作戰同步推進的現實下，國共論壇早已不是中性對話平台，而是統戰鏈的一環。

國共論壇不是和平象徵，而是戰略訊號；不是政策對話，而是統戰工程。當交流刻意繞過法治，直接觸碰國安核心，其結果將讓台灣專業與善意淪為敵對勢力的統戰工具。真正的前瞻，不是赴北京取暖，而是拒絕被納入威權政治敘事。

（作者為公務員）

