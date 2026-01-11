自由廣場》少子化 台灣未來20年大挑戰！

◎ 藍伯昌

少子化已是台灣未來廿年最嚴峻的挑戰，日前，六十五歲以上人口比率突破廿％，我國正式邁入超高齡社會。歷任政府雖意識到這個問題，卻鮮少提出完整且具體有效的政策來扭轉趨勢。

隨著社會經濟結構變遷，都會化成為典型現象。工作機會高度集中於都會區，人口也大量移入，衍生出更複雜的社會問題，同時文明病比例上升。近年，捷運隨機殺人、街頭暴力等事件頻傳，顯示治安隱憂加劇。而都會化最直接的後果之一，便是房價持續墊高，大幅增加民眾生活壓力。不可諱言，高房價不僅放大經濟負擔，也加重精神壓力，讓許多人對婚姻與生育卻步。

根據最新統計，二〇二四年台灣總和生育率（TFR）約〇．八七，全球倒數第二，僅次於南韓（約〇．七二），遠低於日本（一．二）與新加坡（〇．九七）。新生兒數從二〇一九年的十七萬七七六七人，急速下滑至二〇二五年的十萬七八一二人，僅二〇二四至二〇二五兩年就減少約二萬六千人。依國發會人口推估模型，廿年後（二〇四五年）台灣總人口將降至二〇七三萬人，其中老年人口占比約卅五％，〇至十四歲人口僅剩八％。

從另一角度看，醫學進步延長壽命，卻加速人口老化，「未來納稅人」將急劇減少。對仍願意生育的家庭而言，現行生育補助雖有助益，但相較於養育一個孩子至十八歲的總成本（粗估可能至少台幣八百～一千萬），仍是杯水車薪。這類補助屬於較消極的政策——有總比沒有好，卻難以真正減輕負擔，更無法有效鼓勵多生育。

都會化的另一副作用是結婚年齡大幅延後。過去男女多在廿五至卅歲結婚，如今常推遲至卅五至四十歲。這年齡段正是職場收入高峰、資產累積最快的時期，然而育兒支出卻與財富累積方向相反。雙薪家庭幾乎成為必然，民眾須同時應付高房價、高物價與生活開銷，幾無餘力規劃生育。許多夫妻在經濟與稅賦雙重夾擊下，寧願維持兩人世界的高品質生活，也不願冒險生育。

同樣深陷少子化的南韓，特斯拉執行長馬斯克近日警告，若生育率持續低迷，三代之後南韓人口可能縮減至目前的三％，屆時北韓甚至無需動武即可統一韓半島。台灣的情勢同樣嚴峻。

若從「培養未來納稅人」的角度思考，政府除持續強化生育補助與社會支持系統外，應同步在稅制上大幅減輕育兒家庭負擔，例如：生育一胎稅負減半，二胎以上全免，直至孩子成年得以將累積的資產轉為消費、改善生活品質，或是，以利家庭與其他未育兒的家庭有等同的機會累積資產，有餘裕得以將累積的資產轉為消費、改善生活品質，或是減輕因應社會結構變化增加的支出。

或許有人會質疑公平性，但請試想：生育越少，老人越多，未來每位納稅人必須承擔的社會福利與稅負，將可能是現在的數倍。唯有讓願意生育的家庭真正減輕壓力，才能避免整個社會在老齡化浪潮中崩潰。少子化已非單純人口問題，而是關乎國家存續的國安危機，刻不容緩。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

