自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》少子化 台灣未來20年大挑戰！

2026/01/11 05:30

◎ 藍伯昌

少子化已是台灣未來廿年最嚴峻的挑戰，日前，六十五歲以上人口比率突破廿％，我國正式邁入超高齡社會。歷任政府雖意識到這個問題，卻鮮少提出完整且具體有效的政策來扭轉趨勢。

隨著社會經濟結構變遷，都會化成為典型現象。工作機會高度集中於都會區，人口也大量移入，衍生出更複雜的社會問題，同時文明病比例上升。近年，捷運隨機殺人、街頭暴力等事件頻傳，顯示治安隱憂加劇。而都會化最直接的後果之一，便是房價持續墊高，大幅增加民眾生活壓力。不可諱言，高房價不僅放大經濟負擔，也加重精神壓力，讓許多人對婚姻與生育卻步。

根據最新統計，二〇二四年台灣總和生育率（TFR）約〇．八七，全球倒數第二，僅次於南韓（約〇．七二），遠低於日本（一．二）與新加坡（〇．九七）。新生兒數從二〇一九年的十七萬七七六七人，急速下滑至二〇二五年的十萬七八一二人，僅二〇二四至二〇二五兩年就減少約二萬六千人。依國發會人口推估模型，廿年後（二〇四五年）台灣總人口將降至二〇七三萬人，其中老年人口占比約卅五％，〇至十四歲人口僅剩八％。

從另一角度看，醫學進步延長壽命，卻加速人口老化，「未來納稅人」將急劇減少。對仍願意生育的家庭而言，現行生育補助雖有助益，但相較於養育一個孩子至十八歲的總成本（粗估可能至少台幣八百～一千萬），仍是杯水車薪。這類補助屬於較消極的政策——有總比沒有好，卻難以真正減輕負擔，更無法有效鼓勵多生育。

都會化的另一副作用是結婚年齡大幅延後。過去男女多在廿五至卅歲結婚，如今常推遲至卅五至四十歲。這年齡段正是職場收入高峰、資產累積最快的時期，然而育兒支出卻與財富累積方向相反。雙薪家庭幾乎成為必然，民眾須同時應付高房價、高物價與生活開銷，幾無餘力規劃生育。許多夫妻在經濟與稅賦雙重夾擊下，寧願維持兩人世界的高品質生活，也不願冒險生育。

同樣深陷少子化的南韓，特斯拉執行長馬斯克近日警告，若生育率持續低迷，三代之後南韓人口可能縮減至目前的三％，屆時北韓甚至無需動武即可統一韓半島。台灣的情勢同樣嚴峻。

若從「培養未來納稅人」的角度思考，政府除持續強化生育補助與社會支持系統外，應同步在稅制上大幅減輕育兒家庭負擔，例如：生育一胎稅負減半，二胎以上全免，直至孩子成年得以將累積的資產轉為消費、改善生活品質，或是，以利家庭與其他未育兒的家庭有等同的機會累積資產，有餘裕得以將累積的資產轉為消費、改善生活品質，或是減輕因應社會結構變化增加的支出。

或許有人會質疑公平性，但請試想：生育越少，老人越多，未來每位納稅人必須承擔的社會福利與稅負，將可能是現在的數倍。唯有讓願意生育的家庭真正減輕壓力，才能避免整個社會在老齡化浪潮中崩潰。少子化已非單純人口問題，而是關乎國家存續的國安危機，刻不容緩。

（作者為新北市民，現為軟體公司主管）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書