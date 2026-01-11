自由共和國》洪三雄／「不副署」，然後呢？(上)

行政院長於二〇二五年十二月十五日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣佈拒絕副署立法院三讀通過的《財劃法修正案》（資料照）

洪三雄／一九七〇年台大法學院學生代表會主席

行政院長於二〇二五年十二月十五日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣佈拒絕副署立法院三讀通過的《財劃法修正案》，該惡法因而無法公佈而不生效。

即便為時嫌晚，我仍樂見行政院「不副署」立法院所通過的不符立法程序、違憲亂政、又獨攬行政大權的法案。

行政院究竟應副署？不副署？當時論者四起，各家爭鳴。

本屆立法院在藍、白兩黨聯手下，至少卅六件爭議法案，未經委員會充分討論而「逕付二讀」。其中十七項，包括「公投綁大選」的《公投法》、癱瘓憲法法庭的《憲訴法》、破壞政府財政紀律的《財劃法》等嚴重傷害台灣政局的法案，已經三讀通過。

面對立法權凌駕行政權、甚至司法權的「立法獨裁」，立法委員惡意掏空台灣民主的亂象，政府早該提出對策，豈可只是「天人交戰」、裹足不前？

一、「副署」是行政院長的權利，不是義務。

憲法第卅七條規定：「總統依法公布法律，發佈命令，須經行政院院長之副署」。

條文簡潔明瞭，要求「總統發佈法令，須由行政院長副署」。亦即，行政院長不副署，總統就不能公佈實施。全文並無行政院長「應副署」的規定。

憲法的立法用意在於：

一則確保行政院長評估行政權得否合理運作？再則副署後公佈之法令，由總統與行政院長一起負責。

故當立法院通過的法案，違背立法的法定程序、內容違憲亂政或不利國計民生，行政院長均有權利「不副署」。有權利而不行使，則屬怠乎職守！

二、「不副署」是憲法賦予行政「制衡」立法的武器

「不副署」的憲政體制，可以預防立法院因「為敵所用」而變成立法怪獸、恣意迎敵亂政毀國時，行政院長有權為國家安全把關，防範民主憲政被「立法傭兵」所侵蝕。

三、「不副署」不會造成「行政獨裁」

行政院長不副署，代表他不認同立法院的錯誤決定。立法院若自認無誤，自可依法通過「不信任投票」的倒閣機制，要求行政院長辭職、重新任命新院長，行政根本獨裁不起來。

一旦倒閣成功，就可改選立法委員，讓「新的民意」來決定保家衛國的「新國會」。因此，「不副署」不僅無「行政獨裁」之虞，更能為立院汰換新血。

四、覆議無效、釋憲無門，「不副署」是必要的法律救濟

《財劃法》若實施，將壓縮國家之國防、社福及外交等必要支出，強制中央每年提高近一．五兆（約中央總預算的一半）撥補地方。藍、白立委惡意踐行中共「地方包圍中央」、掏空中央財政的詭計，終將得逞。

行政院對此案雖提覆議，立法院卻不讓行政院長蒞會說明，即以多數暴力逕行封殺。同時，藍、白立委又惡修《憲訴法》，故意不通過總統所提大法官人選，迫使憲法法庭停擺，阻斷行政院提出釋憲。在立法院的霸凌下，「不副署」乃是行政院對人民負責的必要法律救濟。

（待續）

