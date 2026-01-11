自由共和國》湯廣正／5個指標 看共軍近年擾台的侷限性

表2 近年共軍環台軍演或聯合演訓的軍機艦數量統計表

湯廣正／台灣國防研究倡議共同創辦人

圖3 共軍在台周邊執行聯合戰備警巡次數比較

表1 各年度共軍執行聯合戰備警巡的軍機艦數量比較

根據我國國防部公布的數據，共軍二〇二五年軍機和軍艦侵擾台灣的年度累積數量為歷年之最，包含逾越中線軍機達三七六三架次、偵獲軍機達五四四六架次和軍艦二六一三艘次。在這個情況下，共軍侵擾勢必會對國軍造成不小的消耗及壓力。然而，從細部的五個觀察指標可以發現，雖然年度軍機艦的總數是較過去都還要多，但實際上共軍的侵擾增長細節並不如想像中的多，共軍當前似乎已達承平時期在台周邊作業的極限。

圖1 共軍軍機每月對台侵擾數量比較

五個指標

圖2 共軍軍機和軍艦每月對台侵擾數量比較

第一，是二〇二五年度軍機艦擾台的數量成長幅度放緩。數據比較上，軍機逾越中線架次部分，二〇二三年一七〇三架次，二〇二四年三〇七〇架次，二〇二五年三七六三架次。偵測軍機架次部分，二〇二三年四七一一架次，二〇二四年五一〇五架次，二〇二五年五四四六架次。軍艦艘數部分，二〇二三年一九一五艘，二〇二四年二五〇一艘，二〇二五年二六一三艘。

年度增長比例部分，軍機逾越中線架次，二〇二四年是前一年的一．八倍，二〇二五年則是前一年的一．二三倍。偵測軍機架次部分，二〇二四年是前一年的一．〇八倍，二〇二五年是前一年的一．〇七倍。軍艦艘數部分，二〇二四年是前一年的一．三倍，二〇二五年是前一年的一．〇四倍。

第二，二〇二五年的單月軍機艦擾台的數量未超過二〇二四年的極值。若以單月的侵擾軍機和軍艦累積量來看，二〇二五年各個月份的偵測軍機架次、逾越中線軍機架次和軍艦艘數均沒有超越二〇二四年的單月極值，共軍軍機和軍艦每月對台侵擾數量比較如（圖一）和（圖二）。在偵測軍機架次數量上，二〇二五年單月最高是七月的五四七架次，但不如歷年最多的二〇二四年七月的六〇七架次，甚至不如二〇二三年最多的四月份五六四架次。在逾越中線軍機架次上，二〇二五年單月最高是七月三九二架次，不如歷年最多的二〇二四年七月四三七架次。在軍艦艘數上，二〇二五年單月最高的是五月份的二四九艘，仍不如歷年最多的二〇二四年八月二八二艘。

第三，二〇二五年的聯合戰備警巡次數和規模，並沒有明顯超越二〇二四年。根據國防部的新聞稿和國家安全局二〇二五年十二月十七日提供立法院外交及國防委員會的報告，二〇二四及二〇二五年共軍在台周邊進行聯合戰備警巡均為四十次（未包含二〇二五年十二月廿九日起的環台軍演），共軍在台周邊執行聯合戰備警巡次數比較如（圖三）。

第四，執行聯合戰備警巡當日的共軍軍機艦數量，二〇二五年也沒有較二〇二四年明顯還多。偵測軍機架次部分，二〇二四年共一三三七架次、二〇二五年共一三二八架次，逾越中線軍機架次部分，二〇二四年九一八架次、二〇二五年九三〇架次，而軍艦艘數部分，二〇二四年三四五艘、二〇二五年三〇六艘，有關數據如（表一）。

第五，共軍二〇二五年的環台軍演平均單日規模沒有比二〇二四年更為增加。雖然二〇二五年發生的兩次共軍環台軍演或聯合演訓共偵測軍機三四五架次、逾越中線軍機一九四架次、軍艦八十六艘，但這五日的平均單日偵測軍機六十九架次、逾越中線軍機卅八．八架次、軍艦十七．二艘，明顯不如二〇二四年的平均單日偵測軍機88架次、逾越中線軍機六十四．三架次和軍艦廿艘，有關數據如（表二）。

意涵分析

以上數據可以發現，共軍二〇二五年對台軍機艦侵擾的整體數字雖然是歷年最高，但實際探究細部數據可以發現，五項重要的擾台指標並沒有比二〇二四年更為惡化。也就是說，共軍當前在台灣周邊的運作量能，無論是預算、戰管、後勤或其他面向，可能已達當前的極限。在沒有特別的改變下，共軍對台侵擾的規模可能未來也會是如此。

要強調的是，探討共軍近年擾台的侷限性並不是要譏諷或看輕共軍。共軍擾台的事實是存在的，並且會對台灣造成真實的壓力和風險，這體現在國軍要及時應對逾越中線的軍機艦進行監視與應對，導致我方軍機艦後勤保障的挑戰及作業維持費的高漲，又或者是兩岸軍機艦為執行各自的任務而不幸擦槍走火。

同時，雖然各項細節指標呈現出當前共軍在台周邊運作的侷限性，台灣仍得積極的進行國防建設。許多國內外媒體及專家有針對共軍二〇二五年度對台侵擾的各種趨勢來分析原因，包含共軍將領大規模整肅導致共軍運作遭到影響或調整，又或者共軍自二〇二〇年起進行軍事訓練體系改革，並於近期著重聯合作戰訓練而導致在台灣周邊的活動減少。從料敵從寬的角度來看，共軍當前的運作侷限性是很可能因為前述運作量能、人士整肅和訓練改革所致。若相關問題解決後，共軍對台侵擾的規模可能會再有顯著的提升。

共軍海空軍持續有大量軍機艦持續入列服役是事實，共軍目標要在二〇二七年具備攻台能力也為各界廣為流傳。近年共軍擾台的侷限性意味著台灣無須因共軍近年的灰色地帶襲擾而自亂陣腳，但也同時預示著台灣必須持續積極建軍，以應對共軍未來可能造成的更大威脅。

